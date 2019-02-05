Пора «заплакать хором»: Госдума разрешила строить платные дороги без альтернативы

На российском Севере появятся платные безальтернативные автотрассы, построенные в рамках государственно-частного партнерства. Соответствующий законопроект, внесенный правительством РФ, принят Государственной думой в первом чтении. Документ предполагает, что частные легковые автомобили будут передвигаться по ним бесплатно. Тем не менее, документ резко раскритиковали депутаты оппозиционных фракций.

Как сообщил на заседании Госдумы первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, законопроект подготовлен в соответствии с обращением губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу реализации проекта строительства моста через реку Пур. При этом уже сейчас у чиновников есть 22 проекта с готовыми финансовыми моделями, которые могут быть реализованы в российских регионах в случае принятия законопроекта. Срок окупаемости проектов составляет от 23 до 32 лет, при этом подразумевается, что проезд по таким платным дорогам для частных легковых автомобилей будет бесплатным. Источниками платы станут грузовики «добытчиков минерально-сырьевой базы», пояснил чиновник, отметив, что финансовая модель проектов предусматривает снижение платы на 50% для представителей малого и среднего бизнеса.

Алафинов сообщил, что 10 регионов представили «достаточно проработанные проекты», которые находятся в разной степени готовности. Общий объем возможных частных инвестиций оценивается примерно в 400 млрд рублей. Население северных регионов, по мнению представителя минтранса РФ, только выиграет – в частности, сейчас проезд по частной временной переправе через реку Пур на Ямале стоит 38 тысяч рублей для 30-тонного грузовика. «Тарифы по тому проекту, который подготовил регион, будут снижены в два раза», – подчеркнул Алафинов.

Законопроект вызвал вопросы у депутатов. «Предлагаемая редакция вообще исключает возможность движения по таким дорогам легковых автомобилей, – процитировал коммунист Николай Коломейцев заключение профильного думского комитета. – И вы же лучше меня знаете, что ваши сказки про «Платон» закончились следующей информацией: за три года «Платон» собрал 57 млрд рублей, а 39 млрд достались известным братьям?»

Депутат посоветовал чиновникам изучить опыт Китая, который умудряется за год строить 30 тысяч километров дорог, против 800 в год в России. В ответ чиновник сообщил, что редакционные правки к законопроекту можно сделать ко второму чтению.

Депутат от «тюменской матрешки», либерал-демократ Владимир Сысоев, в свою очередь, указал, что под действие законопроекта подпадет как минимум треть российских территорий, и предложил определять методику образования тарифов и сами тарифы на федеральном уровне. «Если опять в одном регионе будет большой тариф, а в другом маленький, население начнет возмущаться», – пояснил он.

Его коллега по фракции Ярослав Нилов выразил опасения, что при наличии платной дороги власти регионов просто откажутся от строительства бесплатной альтернативы – даже если до этого такая трасса была у них в планах. Кроме того, любой тариф на проезд большегрузного транспорта скажется на ценах товаров, которые северяне увидят на прилавках.

«Потом выяснится, что граждане стали для себя возить товары, и для них тоже введут плату. Государство как бы вопрос решит, но бесплатной дороги так и не будет. Нет опасений такого развития ситуации?» – поинтересовался Нилов, приведя в пример затянувшуюся стройку дороги в Ненецком округе. Чиновник минтранса заверил, что у правительства нет намерения вводить «обременение для перевозки товаров для личного пользования». Частный бизнес же пока вообще не пользуется такой инфраструктурой – потому, что ее просто нет, отметил он.

«Единороссы» законопроект поддержали. Депутат от Тюменской области, ХМАО и Ямала Владимир Пушкарев с трибуны зачитал по бумажке, что этого закона «ждут многие жители Крайнего Севера», которым приходится пользоваться платными паромными переправами. Парламентарий подчеркнул, что для строительства моста через реку Пур уже имеются инвесторы.

Мнения думской оппозиции разделились. Либерал-демократ Сергей Катасонов заявил, что идея законопроекта хороша, и если опыт первых проектов будет положительным, то его вполне можно распространить на всю Россию. «Реально я думаю, что сегодня мы можем привлечь около 1 трлн рублей, это годовой бюджет дорожной отрасли, – подсчитал он. – Если закон не будет работать, эти деньги либо уйдут в офшоры, либо будут использованы на приобретение средств личного потребления для тех, кто сегодня имеет эти колоссальные деньги».

Его коллега по фракции Александр Старовойтов, между тем, сообщил, что ЛДПР воздержится от голосования. Парламентарий попросил представить в Госдуму «экономику вопроса» – методику расчета тарифов и предполагаемых инвестиций. «Почему вы считаете, что не начнут закручивать гайки, и «каблучки» и легкие «газельки» не начнут обкладывать этой данью?» – поинтересовался он у коллег.

Коммунисты выразились более резко. «Вы создаете все условия для грабежа собственного населения, – заявил Коломейцев. – Если вы посмотрите, во сколько раз увеличились штрафы для населения, на сколько выросли тарифы, и как за это время увеличились доходы граждан – то можно заплакать всем хором».

Депутат также напомнил о мусорной реформе, которая вызвала массовые протесты по всей России. «Нам с этой трибуны такие соловьи пели песни про мусорную реформу. Вы все сейчас были в регионах – какой вопрос у населения к вам был первым? Раньше все убирали и вывозили вовремя, а сейчас все завалено мусором, а плату за его вывоз подняли в несколько раз, – заявил Коломейцев. – И здесь тоже приведет к тому, что ушлые люди, аффилированные с определенными госструктурами, сделают платным то, что вчера еще было бесплатным, и начнут как Остап Ибрагимович [Бендер] собирать деньги. Если бы вы были на приемах – люди голову уже не могут поднять. Я такого тяжелого приема за все время депутатства не помню».

«Эсеры» также сообщили, что не готовы поддержать документ в его нынешнем виде. Представители фракции выразили опасение, что закон распространят на всю Россию, и он откроет двери для новых поборов и коррупции. В этой связи Валерий Гартунг процитировал норму законопроекта, согласно которой платной может стать вся ямальская дорога, на которой построят частный мост через реку Пур.

«Эсер» от Свердловской области Дмитрий Ионин согласился, что мост через реку Пур нужен, однако выразил сомнения, что решать этот частный вопрос нужно через принятие целого федерального закона. «У меня вот в Свердловской области около деревни Филькино мост размыло, – сообщил он. – Давайте тоже отдельный закон примем для Филькино. Не странно звучит такое предложение?»

Ионин подчеркнул, что такой закон полностью демотивирует власти в регионах заниматься строительством дорог. «В будущем во всех регионах чтобы выехать из населенного пункта людям придется платить», – резюмировал депутат.

Замминистра транспорта в ответ вновь заверил парламентариев в том, что речь идет не об одном мосте через ямальскую реку Пур, а о 22 проектах в нескольких регионах страны.

В итоге 330 депутатов Государственной думы проголосовали за предложенный правительством законопроект, против – 40.

Как сообщал «Новый День», в ноябре 2018 года стало известно, что власти Ямала заключат концессионное соглашение на строительство моста через реку Пур с «Региональной инфраструктурной компанией» (РИК). Учредителями фирмы, подавшей единственную заявку на конкурс, являются «Мостострой-11» (возглавляет известный тюменский мостостроитель Николай Руссу) и «Мостдорстрой» (учредитель и директор Николай Фридрих).

Москва, Татьяна Дорофеева

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