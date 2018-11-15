Зампред «Внешэкономбанка» сказал, что дорога Салехард-Надым никак не поможет ямальцам

Зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач заявил, что Северный широтный ход – железная дорога Салехард-Надым – не принесёт никакой пользы жителям региона.

«Проект Северного широтного хода... Окромя вывоза сжиженного газа и пугания оленей, на людях это никак не скажется. Скорее, даже наоборот. Деньги, которые туда «Газпром» и РЖД инвестируют, собраны с других регионов», – сказал г-н Клепач в четверг, 15 ноября. Его цитируют «РИА Новости».

Напомним, в августе председатель правительства Дмитрий Медведев подписал концессионное соглашение о строительстве СШХ. Договор заключен с ООО «СШХ». В проекте Северного широтного хода несколько участников (помимо концессионера), сама магистраль разделена на участки, за которые отвечают «Газпром», РЖД, правительство Ямала и непосредственно концессионер «СШХ».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 15.11.18

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