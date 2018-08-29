В Салехарде выбрали место для будущего ж/д вокзала

В Салехарде выбрали предварительное место для строительства железнодорожного вокзала. Это территория в районе СНТ «Удача-1». Об этом агентству «Новый День» сообщили в пресс-службе мэрии. Будущий вокзал обсуждали накануне в столице Ямала. Он должен стать частью планируемой железной дороги Салехард-Надым (объект Северного широтного хода).

Во вторник, 28 августа, в мэрии прошло совещание по СШХ, на котором присутствовали заместитель гендиректора «РЖД» Олег Валинский, начальник Северной железной дороги Валерий Танаев и первый замглавы Салехарда Олег Куруч. В Салехард железная дорога должна прийти в 2023 году. Таков срок строительства СШХ, оговоренный документами.

Как заявил представитель РЖД г-н Валинский, железная дорога может быть построена вдоль автомобильной. «Построить железную дорогу параллельно автомобильной «Надым – Салехард» было бы очень правильно и технологично. А как проектировщики определят – посмотрим», – цитируют его в пресс-службе администрации Салехарда.

В мэрии обещают, что в перспективе на территории города появится не только вокзал, но и депо, гостиница для отдыха локомотивных бригад.

Салехард, служба информации

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