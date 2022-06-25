Власти Ямала отказались от планов по строительству жд вокзала в Салехарде

В Салехарде не планируют оборудовать железнодорожный вокзал во время строительства Северного широтного хода. Люди будут пользоваться вокзалом в Лабытнанги. Об этом сообщил депутат Заксобания Ямала Алексей Ситников во время пресс-конференции в агентстве «Север Пресс».

«Тут я целиком и полностью согласен с главой региона. О чём мы говорим… будет реализовано строительство мостового перехода через реку Обь. И фактически приезд из Салехарда в Лабытнанги и обратно будет занимать в пределах 20-25 минут. Какой смысл строить объект, который, кроме того, что он стоить будет в деньгах, он ещё и серьёзный инженерный объект с условиями транспортной защищённости (мы живём в сложное, непростое время), реализовывать его ещё и в 20-минутном удалении. При этом на перроне в Салехарде будут реализованы, во-первых, площадки для выгрузки грузов, почтовых грузов. И безусловно, пассажиры будут иметь возможность комфортно сойти и, если точно к сроку прийти, и сесть, погрузиться в поезд», – заявил г-н Ситников.

Ранее о том, что в столице Ямала не будет вокзала, говорил губернатор Дмитрий Артюхов. Хотя ещё несколько лет назад, в 2018 году, планы были другими. Власти Салехарда даже обозначали место, где вокзал будет построен.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»