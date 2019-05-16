Жители Ямала недовольны организацией работы переправы через Обь

Жители Ямала недовольны организацией работы паромной переправы на реке Обь между городами Лабытнанги и Салехард. Люди ждут рейса воздушной подушки по несколько часов. Сообщение о проблемах появилось 15 мая 2019 года в группе «Лабытнанги Info». На следующий день,16 мая, под ним появился комментарий дирекции транспорта округа о том, что расписание пересмотрят. Вместе с этим перевозчик-бизнесмен считает, что судов на переправе недостаточно – на линии всего две подушки. А чиновники Дептранса предлагают радоваться тому, что на линии работают новые суда.

«Когда уже перестанут издеваться над людьми наши чиновники?! Люди и так каждую распутицу испытывают кучу неудобств, чтобы попасть на противоположный берег....нужны стальные нервы и здоровье, мало того что в этом году ходят только две подушки...из за чего огромные очереди...люди не успевают на работу...в аэропорт и.т д ...так еще с сегодняшнего дня у них новое расписание с огромными промежутками между рейсами...отработал приедь и посиди еще 30-40 минут на переправе...а между некоторыми рейсами промежуток 1 час», – написали в городском сообществе «Лабытнанги» «Вконтакте».

«Специалисты дирекции транспорта ежедневно проводят мониторинг ситуации. Так, было принято решение об увеличении количества рейсов в утренние и вечерние часы. Промежуток между отправлениями сокращен до 15 минут. Кроме того, при загрузке более 50%, перевозчик самостоятельно принимает решение о выполнении дополнительных рейсов. На каждый рейс открывается новая продажа билетов, чтобы избежать путаницы при посадке», – сообщается в комментарии от чиновников.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО агентству N24 сообщили, что расписание изменилось по просьбе самих ямальцев. Новые подушки, которые в этом году вышли на линию, были заказаны специально для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. От старых избавились. «Основное преимущество нового транспорта в том, что он может передвигаться не только по воде, но и по суше. Считаем, что этот подход экономически выгоден для населения. Для сравнения: билет на вертолет обойдется вам порядка 1 тыс. рублей, подушка же – всего в 130 рублей. Наши решения не спонтанны, они просчитаны и основаны на многолетнем опыте и мониторинге ситуации», – заявили в департаменте.

В компании, которая занимается перевозками – ИП Думанищев, изданию рассказали, что люди на расписание судов не жаловались. Предприниматель уточнил, что подушки и так отправляются на другой берег в зависимости от наполнения. Вместе с этим коммерсанты предлагают увеличить число подушек. «То, что не хватает транспорта, – это другой вопрос. И он не ко мне – к департаменту. Пусть, значит, ставят еще несколько единиц транспорта на маршрут. Проблема в соотношении количества подушек и людей», – заявил перевозчик.

Между городами лабытнанги и Салехард нет моста. Зимой дорога прокладывается по льду, летом – по воду. В межсезонье ходят суда на воздушной подушке. Через Обь в этом месте должны построить мост. Сооружение должно стать частью Северного широтного хода. Но начало возвдения моста все время откладывается по разным причинам.

Салехард, Лабытнанги, служба информации

Салехард, Лабытнанги. Другие новости 16.05.19

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