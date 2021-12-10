Шумков рассказал уральскому полпреду об инвестпроектах Курганской области

Полпред в УрФО Владимир Якушев провел с уральскими губернаторами Совет по социально-экономическому развитию регионов округа. Ключевые показатели обсуждались в режиме видеоконференции. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в Зауралье планируют реализовать 557 проектов.

Шумков уточнил, что объем инвестиций по данным проектам подразумевает более 77 млрд рублей, предполагается создание 7838 новых рабочих мест.

Владимир Якушев отметил, что в УРФО наметилась отрицительная динамика по такому важному показателю, как объем инвестиций в основной капитал. «Причины тому как объективные, так и субъективные: завершение крупных инвестпроектов в прошлом году, сокращение капиталовложений со стороны крупных инвесторов. Рост цен на строительные материалы, ограничительные меры, связанные с пандемией, и другие факторы. Важно тщательно проанализировать все моменты и выработать план дальнейших действий», – подчеркнул Владимир Якушев.

«Новый День» сообщал, что рост объема инвестиций, создание новых рабочих мест в Курганской области региональные власти планируют достичь с помощью создания 9 индустриальных парков, резиденты которых получают налоговые преференции и меры поддержки – возмещение части затрат на приобретение оборудования по договору лизинга, льготные микрозаймы под 0,1% годовых. Также курганские власти смогли привлечь инфраструктурный бюджетный кредит на сумму 1,7 млрд рублей. Эти средства планируют направить на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в микрорайоне Заозерный г. Кургана и развитие инженерной инфраструктуры для Варгашинского индустриального парка. В Заозерном, напомним, стартует масштабный проект по комплексной застройке территории. Инвесторы-застройщики получат площадку более 150 га в районе оезра Черное – там будут строиться жилые дома смешанной этажности.

Курган, Дарья Котова

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