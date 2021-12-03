Губернатор Шумков объявил о старте беспрецедентного для Кургана проекта

Курганский губернатор Вадим Шумков в пятницу, 3 декабря, объявил о старте беспрецедентного для Кургана проекта – комплексная застройка микрорайона Заозерный. Инвесторы-застройщики получат площадку более 150 га в районе озера Черное. Соглашение подписано с тюменской компанией «Партнер-Строй», которая будет отвечать за разработку концепции застройки.

«Старт дан. Подписано соглашение о начале крупнейшего в стране проекта комплексного развития территорий на площади более 150 га в Заозерном микрорайоне Кургана. Предстоит освоение большого участка с комбинированной жилой застройкой смешанной этажности. Проект красивый, современный и очень комфортный. Будет использовать преимущества ландшафта – наличие воды и зелени, и инфраструктуры – относительной близости к сетям», – написал 3 декабря на своей странице в социальной сети во «ВКонтакте» Вадим Шумков.

Глава региона уточнил, что территория застройки будет разделена на несколько участков (более полутора десятка), далее площадки будут выставляться на торги. Победители торгов начнут строить новые жилые дома разной этажности и уровня комфортности. В мэрии Кургана подтвердили, что 3 декабря глава областной столицы Елена Ситникова и директор тюменской строительной компании «Партнер-Строй» Геннадий Разницын подписали соглашение о реализации проекта.

Микрорайон Заозерный – разрастающаяся часть города, на развитии которой настаивает курганский губернатор Вадим Шумков. В феврале 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время визита в Курган посещал Заозерный и обсуждал с Шумковым будущее современного микрорайона.

Глава региона сегодня, анонсируя важный для региона проект, не обошел острую тему – состояние строительной отрасли Зауралья. Точку зрения губернатора по этой теме «Новый День» приводит без купюр.

«Ещё весной сообщали, что рынок строительства и недвижимости Кургана входит в формат легализации и цивилизованной деятельности. Так получилось, что до того вся «могучая кучка» местных строительных компаний налогов платила меньше, чем одна средней руки торговая база. Некоторые умудрялись при этом ещё и накидывать на стоимость жилья сумму субсидий, которые мы предоставляли гражданам на приобретение квартир и улучшение жилищных условий, затем выводя и обналичивая средства. Нечестная получалась игра. В одни ворота. Поправили. Кого-то достаточно жестко. Полагаю, нас все прекрасно поняли. Мы все эти мероприятия формировали в первую очередь для поддержки жителей и молодых семей, а также для развития города. Потому нужно оставлять былые обычаи, более присущие мелким жуликам, нежели серьёзным предпринимателям, и начинать работать цивилизованно и прозрачно. С пользой не только «для себя любимого», но жителей и государства.

Также с учётом печального опыта и традиций организации муниципальных земельных торгов дано указание сделать процедуры максимально прозрачными и провести полную переоценку всех выставляемых на торги земельных участков. Поскольку ранее неоднократно происходили загадочные инциденты, связанные с последующей незаконной перепродажей муниципальных участков в десятки раз дороже их стоимости.

Задача – по максимуму вовлечь разбазариваемые ранее ресурсы города в активный деловой оборот и убрать с рынка спекулянтов. Сейчас только в ноябре торги по двум участкам под комплексную застройку в том же Заозерном дадут казне почти 70 млн рублей. Ранее, по сути, за эти же земли два местных предпринимателя платили в 250 раз меньше. В ходе масштабной инвентаризации и изъятия участков из незаконного использования в течение следующего года на торги всего планируется вывести до сотни площадок под застройку коммерческими и жилыми объектами. Для развития города и застройки его новыми красивыми объектами, создания новых рабочих мест при их возведении и последующей эксплуатации», – объяснил свою позицию курганский губернатор.

Курган, Дарья Котова

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