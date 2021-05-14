Шумков рассказал о стройках в Заозерном, развитие которого поддержали Мишустин и Хуснуллин

Губернатор Курганской области Вадим Шумков прокомментировал развитие активно разрастающегося микрорайона Кургана – Заозерного. В своем аккаунте в Инстаграм Шумков написал пост, в котором вспомнил, как в феврале 2020 года данную территорию посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Вчера, объехав стройки и обсудив план комплексного развития Заозёрной части Кургана, вспомнил, как чуть более года назад эти весьма значимые для города проекты ещё только обсуждали с прилетевшими в регион председателем Правительства Михаилом Мишустиным и его заместителем Маратом Хуснуллиным. Скажу сразу – многие коллеги, глядя на карту мкр. Заозёрный, где были прорисованы новые дороги, социальные, коммерческие объекты и жильё, не верили, что такие масштабы в Кургане – это реально», – написал Шумков.

Сейчас в Заозерном строятся сразу несколько крупных объектов, в их числе детская поликлиника (в 7-ом микрорайоне), детские сады и новая школа на 1500 мест, ФРК и бассейн. В перспективе там появится новый квартал с социальными объектами для детей.

«Сейчас ряд объектов уже строится, другие выводятся на торги, следующие проектируются. А сегодня мы уже обсуждаем продолжение – проект комплексной застройки 50 га комфортным жильём. Это во многом благодаря чёткой и профессиональной работе коллег из Правительства и куратора всего строительного блока Марата Хуснуллина. А на фото я улыбаюсь потому, что знал, что нас обязательно поддержат)», – написал сегодня в Инстаграм Шумков.

Как сообщал «Новый День», в феврале 2020 года в Курган с однодневным визитом приезжал Михаил Мишустин. Во время своей рабочей поездки он посетил Заозерный. Речь тогда шла о планах развития густонаселенной территории Кургана.

Шумков анонсировал, что в Заозерном будут построены пять детских садов, продолжится ремонт и строительство автодорог. В 12-ом микрорайоне запланировано строительство новой школы на 1500 мест. И вопрос открытия детской поликлиники на пр. Голикова тогда также поддержал премьер-министр Мишустин.

«И много-много жилья. Эта мегаплощадка позволяет нам построить и запустить более 500 000 квадратных метров, включая малоэтажное жилье и ИЖС. Параллельно будем благоустраивать там отдельные площадки под скверы. Будет развиваться и сопутствующая коммерческая инфраструктура. Район получится современный, красивый и с необходимой социальной инфраструктурой. Все, кто готов работать и созидать вместе с нами – милости просим. Спекулянтам и любителям разговорного жанра убедительная просьба не суетиться», – написал в феврале 2020 года губернатор Шумков.

Напомним, жилой массив Заозерный – это северо-западная часть Кургана, место современной застройки, где проживает более 100 тыс. человек.

Курган, Дарья Котова

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