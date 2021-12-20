Застраивать побережье озера Чёрное в Кургане начнут в 2022 году

Строительство малоэтажных домов возле озера Чёрное в Заозёрном районе Кургана начнётся во втором полугодии 2022 года. До этого момента специалисты выполнят проект планировки. Речь идёт об участке, который тюменская компания «Партнёр строй» получила под комплексное освоение территории. Это территория площадью боле 150 гектаров.

Сроки проекта раскрыл губернатор Вадим Шумков во время итогового интервью телеканалу «Область 45».

«Сама застройка начнётся во 2 полугодии следующего года, потому что сейчас будет делаться проект планировки, он заходит на согласование в администрацию и потом уже идёт проектирование конкретных домов. И строительство»,– объяснил г-н Шумков.

Он добавил, что разовый платёж за этот участок составил 37 млн рублей. Это в 250 раз больше, чем бюджет получал от прежнего арендатора.

Ранее компания «Партнёр Строй» рассказывала о своих планах на этот участок: «На берегу озера Черное вырастут Дома не выше сосен, в которых будет приятно и безопасно жить. Появится социальная и коммерческая инфраструктура, разнообразные спортивные и детские площадки, тихие зоны отдыха. <…> Жилой комплекс будет построен в необычном формате – «озерный остров». Это значит, что мы выполним благоустройство и набережных, и острова, который располагается посередине озера».

Курган, Наталья Ефремова

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