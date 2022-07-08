Губернатор Шумков сообщил, что ситуация с сорванным контрактом на строительство бассейна КГУ «вроде поправляется»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков кратко прокомментировал ситуацию вокруг сорванного контракта на строительство бассейна КГУ в Заозёрном жилом массиве Кургана. В своём телеграм-канале он написал 8 июля: вроде, и по бассейну поправляется ситуация).

Глава региона не расшифровал комментарий. Вероятно, он имел в виду, что взамен прежнего подрядчика, который так и не начал возводить бассейн, выбрали нового. Теперь объект должна возвести компания «Курганстальмост».

Вместе с этим губернатор сообщил о скором завершении строительства детской поликлиники в Заозёрном. «Вывеску уже смонтировали. На фоне новостроек смотрится достойно», – также кратко описал процесс глава области.

Г-н Шумков напомнил, что выступает за комплексное развитие района Заозёрный. Что там строится сразу несколько социальных объектов. Также там должны построить комплекс малоэтажных домов, но судя по всему, к из возведению пока не приступили. Ранее сообщалось, что застройка начнётся во втором полугодии 2022 года.

Курган, Наталья Ефремова

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