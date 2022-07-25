«Взяться за работу мешает «инвалидность» по состоянию ума или здоровья»: губернатор Шумков объяснил задержку строительства бассейна в Кургане

Курганский губернатор Вадим Шумков объяснил задержки с началом строительства бассейна в жилом массиве Заозёрном. Глава региона напомнил, что КГУ сменил подрядчика. На смену петербургской фирме «Стройиндустрия», которая так и не начала возводить объект, пришёл «Курганстальмост».

Далее г-н Шумков озвучил свои мысли, вероятно, по поводу тех, кто обсуждает новости в соцсетях, не предлагая помощи в возведении объектов на территории региона.

«Как это у нас часто бывает – «считать чужие деньги в интернетах» да «клятых чиновников» обсуждать готовы многие. А вот поддержать проект финансово или самим взяться за работу мешают то «врожденные травмы», то «инвалидность» по состоянию здоровья или ума. За работу взялся «Курганстальмост» – проверенные ребята, которые умеют работать на совесть. Надеюсь, и в этот раз не подведут, и город получит ещё один отличный спортивный объект», – написал глава региона 25 июля 2022 года в своём телеграм-канале.

8 июля он уже комментировал приход нового подрядчика, правда, без подробностей. Тогда губернатор написал: «вроде, и по бассейну поправляется ситуация)".

Курган, Наталья Ефремова

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