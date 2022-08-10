«Понукания диванных экспертов не помогут»: губернатор Шумков порассуждал о восстановлении сельского хозяйства

Губернатор Курганской области Вадим Шумков порассуждал о том, в какой упадок пришло сельское хозяйство в последние десятилетия. В том числе он упомянул растащенные фермы, исчезнувшие сёла, а также оставшихся на селе «психологически уставших людей», требующих рабочих мест. И, уже традиционно, г-н Шумков вспомнил диванных экспертов. Глава региона считает, что сейчас власти Курганской области «всё делают правильно» для развития агросектора, так как ситуация начала исправляться.

«Падение поголовья КРС произошло в 9 раз. Поголовья свиней в 6 раз. Были брошены сотни тысяч га с/х земли. Сотни ферм, построенные огромным трудом предыдущих поколений, были просто разорены и растащены. Техника распродана, разобрана и изношена. Ряд сёл исчез, а во многих остались только старики, да «психологически уставшие люди», требующие рабочих мест, но надолго пропадающие с работы после первого аванса. В общем, погуляли да повеселились неслабо»,– пишет Вадим Шумков в своём телеграм-канале 10 августа.

Он также полагает, что скептические комментарии наблюдателей не помогут восстановить сёла и деревни: «Потому бодрые понукания от диванных экспертов, натрудивших мозоли клавиатурой, да крокодиловы слёзы от тех «лоббистов», кто сам совсем недавно активно поучаствовал в развале, очевидно сожалея о том, что красть да вырезать больше нечего, вряд ли помогут делу…».

Далее губернатор Зауралья говорит, что предпосылки для изменения ситуации в лучшую сторону есть. И они внушают оптимизм.

«Мы уверены, что в стране случатся события, которые сделают возможным масштабное прямое участие государства в развитии села и сельхозпроизводстве, в том числе через более активное развитие инфраструктуры, кооперативное движение, организацию сбыта с/х продукции»,– отмечает чиновник.

И приводит успехи региональной власти в развитии аграрного бизнеса: «Реализация масштабных проектов в тепличном хозяйстве, производстве муки и масла, птицеводстве, ввод в оборот 135 тысяч га заброшенных земель (план еще 327 000 га), строительство новых ферм и фермочек, рост поголовья мясного КРС более чем на 50%».

Отметим, это уже трейти пост за последний месяц, в котором губернатор Шумков так или иначе затрагивает тему комментариев в соцсетях. Вчера он написал о тех, кто критикует решения властей (о людях, которые начинают свои высказывания словами «лучче бы..."). В конце июля глава региона высказывал недовольство в адрес тех, кто обсуждает новости в соцсетях, но сам не участвует в работах по благоустройству города.

Курган, Наталья Ефремова

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