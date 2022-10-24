Губернатор Шумков назвал «полоумными бложиками» страницы урбанистов, критикующих озеленение Кургана

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отреагировал на замечания общественников о неправильном озеленении Кургана. Он назвал «полоумными бложиками», очевидно, страницы урбанистов, которые увидели нарушения в технологии посадки деревьев.

Утром 24 октября на своей странице «Вк» общественница Оксана Ковалёва написала, что чиновники допускают ошибки, высаживая деревья в мешках. «Не нужно удивляться тому, что такие деревья погибают в первые годы жизни, либо вообще не распускают листву в первую же весну. Третий год говорю о важности подбора пород деревьев для конкретной локации, выбора саженцев и правильной посадки деревьев, со ссылкой на специалиста Дмитрия Звонка. Настойчивость наших властей при некомпетентности компаний, высаживающих деревья, наносит значительный урон бюджету города. В итоге Курган остается без деревьев и былое роскошное озеленение при таком подходе в наш город не вернуть!», – пояснила г-жа Ковалёва.

Ранее она неоднократно поднимала вопросы гибели деревьев в городе – как вновь посаженных, так и тех, что растут в Кургане уже много лет.

После 15 часов 24 октября появился пост Вадима Шумкова в его телеграм-канале на тему высадки деревьев. В нём упоминаются общественники.

«Уже во многих местах появляются новые деревья в старых лунках. Елена Вячеславовна Ситникова уже практически наизусть знает высоту, размер и отличительные особенности всех деревьев), которые идут на замену сухим и умершим. Попросил ее рассказывать об этом постоянно вам, чтобы было понятно – красивый и зелёный город нужен всем, а не только общественникам», – написал глава региона.

Далее он попросил своих подписчиков принимать участие в улучшении города. И упомянул «полоумные бложики». «Пересказывать в местечковой манере друг другу на кухне да в полоумных бложиках ужастики про враговчиновниковжутких ума много не надо»,– уверен губернатор.

Ранее он неоднократно критиковал местных блогеров, а также ругался на социальные сети, в которых жители высказывают недовольство по различным вопросам.

Курган, Наталья Ефремова

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