В Кургане на центральной площади сносят деревья

В Кургане на аллее рядом со зданием правительства и драмтеатром вырубили деревья. В мэрии ранее заявляли, что они засохли из-за жары. Фотографии с пустыми газонами публикует 7 сентября 2022 года портал 45.ру. Журналисты сообщают, что рабочие выкорчевали как минимум 7 деревьев.

«Установлено, что деревья породы «ель», «липа» имеют суховершинность. Несмотря на еженедельный полив в вечернее и ночное время, в весенне-летний период 2021 года произошло усыхание деревьев из-за жары. К сожалению, при данном состоянии деревьев проведение каких-либо мероприятий не приведёт зелёные насаждения к жизнеспособному состоянию», – говорили журналистам городские чиновники.

Власти обещают, что высадят новые деревья на улицах Гоголя и Ленина – ели и липы.

Курган, Наталья Ефремова

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