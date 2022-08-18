Мать ребёнка с диабетом опровергла слова губернатора Шумкова о проплаченных пикетах в Кургане

Мать ребёнка с диабетом, которая выходила на пикет у здания правительства – Надежда Кацай, опровергла слова губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Она назвала недостверным утверждение главы региона о том, что на пикеты родителей выводили фармацевтические корпорации за деньги. Г-н Шумков ранее даже назвал сумму оплаты за пикет – 5 тыс. рублей.

Видео с опровержением размещено на странице депутата городской думы Кургана Якова Сидорова под названием «Осторожно, фейк от губернатора!».

«Казалось бы, знаете, Вадим Михайлович так убедительно говорит. Даже бровь не поднялась у него, как он это рассказывал, что мамам же там заплатили сторонние организации. Никто, конечно же, мне ничего не оплачивал. Я свои интересы отстаивала и интересы своего ребёнка. <…> Очень неприятно. О каких деньгах вообще идёт речь. Я не понимаю, как может человек такого высокого ранга говорить… это была речь удивительная и убедительная для некоторых людей. Ведь это же наш губернатор, мы его уважаем»,– сказала г-жа Кацай.

Она добавила, что родители детей-диабетиков ещё в прошлом году писали обращения на имя губернатора Вадима Шумкова с просьбой заложить средства на покупку систем мониторинга глюкозы для несовершеннолетних. Поэтому слова главы региона о том, что в середине года такое решение по правилам формирования бюджета принять просто невозможно, её тоже удивляют.

Ремарку добавил и сам депутат Сидоров, который предложил губернатору поделиться данными о выплатах за пикеты. Он уточнил, что за этим заявлением губернатора может последовать заявление родителей о клевете.

«Кстати, вот интересно, в своей речи он (глава Курганской области – прим.ред.) рассказывал, что бабушки могут рассуждать на лавочке и тому подобное. А вот он не на лавочке. Он пришёл и в лесу давал интервью. И в этом лесу у него родилась мысль, что вы за какие-то деньги проплаченные пикеты проводите. От каких-то фармкомпаний и тому подобное», – сказал народный избранник, обращаясь к Надежде Кацай.

Напомним, 12 августа следователи сообщили, что возбудили уголовное дело из-за того, что власти долгое время не предпринимали никаких действий для обеспечения несовершеннолетних жителей региона системами мониторинга глюкозы. Вечером того же дня вышло интервью губернатора Шумкова, в котором он назвал пикеты родителей, которые требовали такие аппараты, срежессированными. Но уже 15 августа в правительстве региона сообщили, что по поручению Вадима Шумкова в бюджете нашли средства на оборудование для непрерывного мониторинга глюкозы. Между интервью и заявлением прошло 2 выходных дня.

Курган, Наталья Ефремова

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