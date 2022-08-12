Губернатор Шумков заявил, что за пикеты в поддержку детей-диабетиков в Кургане предлагали деньги

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предположил, что акции протеста родителей детей-диабетиков в Кургане были организованы некими людьми, аффилированы с инсулиновыми компаниями. Об этом он завил в интервью своей пресс-службе.

«Были плакаты за детей с сахарным диабетом. Мы понимаем, что этих людей на площадь выводят другие люди, которые за «постоять» на площади предлагают 5 тысяч рублей. А эти люди аффилированы с компанией, которая поставляет инсулиновые препараты. Изделия для лечения сахарного диабета у детей. А если ребенку это делать не по назначению, то можно спровоцировать сахарный диабет. Это все отвратительно», – сказал Вадим Шумков. Он не уточнил, кто конкретно предлагал деньги родителям за пикеты, и не озвучил название инсулиновой компании.

Напомним, в этом году родители детей-диабетиков провели несколько одиночных пикетов. Причиной стал отказ областной власти в лице департамента здравоохранения обеспечить маленьких пациентов системами непрерывного мониторирования гликемии. Сегодня стало известно, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения прав детей-диабетиков, его фигурантами стали должностные лица курганского депздрава.

Курган, Ольга Федорова

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