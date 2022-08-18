Пресс-служба разъяснила резонансные слова губернатора Шумкова о проплаченных пикетах

В пресс-службе правительства Курганской области объяснили резонансные слова губернатора Вадима Шумкова о «плакатах за детей с сахарным диабетом» и о «5 тыс. рублей за постоять на площади». По версии представителей правительства, глава региона, говоря о проплаченных митингах, имел в виду не конкретных женщин, которые пикетировали курганское правительство и Депздрав, а возможный «собирательный механизм».

Спорная фраза была сказана главой региона в интервью, которое вышло 12 августа в официальном паблике правительства «ВКонтакте».

Поводом для сегодняшних разъяснений пресс-службы стало заявление одной из пикетчиц – матери ребёнка с диабетом Надежды Кацай, которая провела эфир в аккаунте депутата Якова Сидорова. Она посчитала, что утверждение относится в том числе к ней, так как 27 декабря она выходила с плакатом к зданию правительства. Женщина сообщила, что денег ей никто не предлагал.

В правительстве уверили, что Вадим Шумков не называл конкретных получателей 5 тыс.рублей. Это был лишь пример возможных манипуляций общественным сознанием.

«В некоторых СМИ и социальных сетях распространяется недостоверная информация, озвученная депутатом курганской городской Думы Яковом Сидоровым, о том, что губернатор Курганской области, якобы обвинил курганских матерей детей, страдающих диабетом, в том, что им платили за пикеты. Нигде в интервью не упоминается формулировка «курганские мамы детей, страдающих диабетом», речь идёт о собирательном, общем механизме, который может быть использован в подобных ситуациях для продвижения продукции фармкомпаниями», – уточняется в разъяснениях в официальном аккаунте правительства Курганской области «ВК».

Приводим ниже дословную цитату губернатора из интервью. О том, что глава использовал собирательный образ, рассуждая о конкретной ситуации в Кургане, к сожалению, догадаться непросто.

«Если вы помните, были плакаты за детей с сахарным диабетом. Тоже, когда читаешь плакаты, да, есть проблемы с бюджетным финансированием. Принимается решение о том, что необходимо покупать определённую категорию препаратов. Принимается в середине года, когда у бюджета денег нет. Бюджет же такая вещь, плановая. Вы же не можете взять и напечатать денег на решение, принятое кем-то другим. И проблемы возникают. И когда мы понимаем, что этих людей на площадь выводят другие люди, которые за постоять на площади предлагают 5 тысяч рублей, а эти люди аффилированны с компаниями, которые поставляют инсулиновые препараты, изделия для лечения сахарного диабета у детей. А если ребёнку эти вещи делать не по назначению, то можно спровоцировать сахарный диабет. Это всё отвратительно»,– сказал г-н Шумков.

Курган, Наталья Ефремова

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