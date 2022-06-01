В Кургане прокуратура и суд заставили депздрав помочь ребенку с диабетом

В Кургане городской суд обязал областной департамент здравоохранения обеспечить несовершеннолетнего ребенка-инвалида системой непрерывного мониторирования гликемии, а департамент финансов профинансировать покупку.

«В пользу законного представителя несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда и расходы, связанные с приобретением данной системы за свой счет», – сообщает прокуратура Курганской области, которая защитила в суде права ребенка.

Ранее в ведомстве, возглавляемом Алексеем Сигидаевым, отказались обеспечивать ребенка системой мониторирования по причине ее отсутствия в Перечне медизделий, имплантируемых в организм человека в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Напомним, что с проблемой обеспечения диабетиков системами мониторинга столкнулись все регионы. Некоторые субъекты оперативно нашли средства на эти цели. Курганская область занялась решением вопроса только после пикетов родителей и представлений прокуратуры.

В феврале власти региона нашли спонсора, который купил системы и расходные материалы для 13 детей в возрасте до 4 лет. Всего в области, по данным депздрава, живет более 200 детей до 18 лет с диагнозом диабет 1-го типа.

Курган, Ольга Федорова

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