Курганские власти нашли спонсора для детей-диабетиков

Власти Курганской области придумали, как частично обеспечить детей, больных диабетом, системами круглосуточного мониторинга глюкозы в крови. Правительство нашло спонсора, который купит системы и расходные материалы для детей в возрасте до 4 лет (их в регионе, по данным депздрава, 13 человек). Деньги на закупку систем мониторинга глюкозы перечислило ЗАО «Курганстальмост» Дмитрия Парышева. Общая сумма – 2 млн рублей.

Директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев отметил, что правительство заинтересовано в обеспечении такими системами всех детей, которые по медицинским показателям в них нуждаются.

Глава депздрава напомнил, что что ни сами системы мониторинга глюкозы, ни расходные материалы к ним не входят в перечень, утвержденный российским правительством. Их закупка не осуществляется за счет бюджета, поэтому в решении данного вопроса есть сложности.

«Мы понимаем, что в регионе еще более 200 детей до 18 лет с диагнозом диабет 1-го типа. Поэтому работа департамента здравоохранения с Министерством здравоохранения РФ по вопросу возможности внесения данной системы в перечень, на основании которого производятся закупки и обеспечение граждан льготными лекарствами и медизделиями, продолжается», – сказал Сигидаев.

Напомним, что с проблемой обеспечения диабетиков системами мониторинга столкнулись все регионы. Некоторые субъекты оперативно нашли средства на эти цели, некоторые, в том числе Курганская область, только после пикетов родителей и представлений прокуратуры.

На этой неделе губернатор соседней Тюменской области Александр Моор сообщил, что бюджет региона выделяет более 100 млн рублей для обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы. В Курганской области на эти цели в 2022 году необходимо порядка 28 млн рублей.

Курган, Ольга Федорова

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