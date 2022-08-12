Чиновники курганского депздрава стали фигурантами уголовного дела

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностными лицами департамента здравоохранения Курганской области своих полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). Речь идет о нарушении прав детей, страдающих сахарным диабетом.

«Заключениями врачебных комиссий городской детской поликлиники 20 несовершеннолетних детей-инвалидов с диагнозом «сахарный диабет» по жизненным показаниям в бесплатном порядке должны быть обеспечены системами непрерывного мониторирования гликемии и расходными материалами к ним. Однако данные решения были отменены, при этом должностными лицами регионального департамента здравоохранения не были приняты меры, направленные на своевременную закупку жизненно важных лекарственных препаратов», – пояснили в СУ СКР по Курганской области.

В настоящее время следственными органами проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств, приведших к нарушению прав детей-диабетиков.

Напомним, в последнее время прокуратура Курганской области подала 10 исков в суд, защищая интересы малолетних пациентов, которых областной депздрав отказался обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови. В ведомстве, возглавляемом Алексеем Сигидаевым, объясняли свои действия тем, что системы не входят в перечень, утвержденный российским правительством.

Напомним, что с проблемой обеспечения диабетиков системами мониторинга столкнулись все регионы. Некоторые субъекты оперативно нашли средства на эти цели. Курганская область занялась решением вопроса только после пикетов родителей и представлений прокуратуры.

В феврале власти региона нашли спонсора, который купил системы и расходные материалы для 13 детей в возрасте до 4 лет. Всего в области, по данным депздрава, живет более 200 детей до 18 лет с диагнозом диабет 1-го типа.

Курган, Ольга Федорова

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