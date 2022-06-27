Курганская прокуратура в очередной раз пресекла нарушение прав диабетиков

В Курганской области прокуратура в очередной раз пресекла нарушение прав диабетиков со стороны регионального департамента здравоохранения.

«Жительнице Мишкинского района, страдающей сахарным диабетом, по медицинским показаниям была установлена инсулиновая помпа, однако расходных материалов для обеспечения бесперебойной работы медицинского изделия не выдано, ввиду отсутствия предусмотренных на это расходов в бюджете субъекта», – рассказали в прокуратуре Курганской области.

Прокурор Мишкинского района обратился в суд с требованием признать незаконным бездействие департамента здравоохранения и возложить на него обязанность обеспечить женщину расходными материалами к инсулиновой помпе. По результатам рассмотрения исковое заявление судом удовлетворено. Решение не вступило в законную силу.

Напомним, в последнее время прокуратура Курганской области озабочена защитой прав детей, страдающих диабетом. Надзорное ведомство подало 10 исков в интересах малолетних пациентов, которых областной депздрав отказывался обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»