Курганская прокуратура подала 10 исков в защиту детей с диабетом

В Кургане прокуратура защитила права очередного ребенка, страдающего сахарным диабетом. Надзорное ведомство через суд обязало региональный департамент здравоохранения обеспечить 9-летнюю девочку системой непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови.

«Ребенок-инвалид медицинским учреждением необходимыми медизделиями не обеспечивался, а также рецепты на их выдачу не выписывались. В связи с этим родители были вынуждены приобретать их за свой счет», – сообщает прокуратура Курганской области.

Суд удовлетворил требования прокурора и теперь депздрав обязан не только организовать обеспечение ребенка необходимой системой, но и выплатить компенсацию морального вреда, а также вернуть семье девочки более 30 тыс. рублей, затраченных на покупку медицинских изделий.

Как сообщили «Новому Дню» в прокуратуре Курганской области, на сегодняшний день надзорное ведомство подало уже 10 исков в интересах детей, страдающих сахарным диабетом. Не исключено, что эта цифра вырастет.

Проблема одна и та же – дети нуждаются в медицинском изделии, которое может следить за гликемией без постоянных проколов пальца, однако региональный департамент здравоохранения, возглавляемый Алексеем Сигидаевым, отказывался выдавать системы мониторинга.

Свое решение руководство депздрава объясняло тем, что система отсутствует в специальном Перечне медизделий. С аналогичной проблемой столкнулись все регионы, но многие из них оперативно нашли средства на детей-инвалидов. Курганская область занялась вопросом только после пикетов родителей и представлений прокуратуры.

Курган, Ольга Федорова

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