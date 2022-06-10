В Кургане очередной ребенок с диабетом через суд добился помощи от депздрава

В Кургане очередной ребенок с сахарным диабетом добился от депздрава выдачи системы круглосуточного мониторинга глюкозы в крови. За 9-летнего мальчика заступилась прокуратура. Надзорное ведомство через суд обязало департамент здравоохранения Курганской обеспечить ребенка-инвалида медицинским изделием, которое без проколов пальца будет следить за гликемией.

Это уже второй случай, когда прокуратура Кургана защитила права детей, страдающих диабетом.

Напомним, что курганский департамент здравоохранения, возглавляемый Алексеем Сигидаевым, отказывался обеспечивать таких детей системой мониторирования по причине ее отсутствия в специальном Перечне медизделий. С аналогичной проблемой столкнулись все регионы, но многие из них оперативно нашли средства на детей-инвалидов. Курганская область занялась вопросом только после пикетов родителей и представлений прокуратуры.

Курган, Ольга Федорова

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