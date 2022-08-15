Курганские чиновники нашли деньги на детей-диабетиков после возбуждения уголовного дела

Власти Курганской области наконец-то выделили бюджетные средства на закупку приборов непрерывного мониторинга глюкозы для детей, страдающих диабетом. Это произошло 12 августа, в тот же день, когда следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения прав детей-диабетиков. Фигурантами дела стали должностные лица курганского депздрава.

«По поручению губернатора Вадима Шумкова детей, страдающих сахарным диабетом 1-го типа, обеспечат приборами для непрерывного мониторинга глюкозы и расходными материалами к ним за счёт областного бюджета. Соответствующие изменения 12 августа были внесены в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», – сообщила пресс-служба губернатора.

Примечательно, что в тот же день, 12 августа, вышло большое интервью Вадима Шумкова, в котором губернатор не только не пообещал решить проблему с обеспечением диабетиков системами мониторинга глюкозы, но и фактически обвинил родителей в том, что их пикеты в защиту детей были срежиссированы инсулиновыми компаниями.

«Были плакаты за детей с сахарным диабетом. Мы понимаем, что этих людей на площадь выводят другие люди, которые за «постоять» на площади предлагают 5 тысяч рублей. А эти люди аффилированы с компанией, которая поставляет инсулиновые препараты. Изделия для лечения сахарного диабета у детей. А если ребенку это делать не по назначению, то можно спровоцировать сахарный диабет. Это все отвратительно», – сказал Вадим Шумков. Он не уточнил, кто конкретно предлагал деньги родителям за пикеты, и не озвучил название инсулиновой компании.

Заместитель губернатора Лариса Кокорина, которая ранее стыдила матерей-пикетчиц, сегодня сообщила, что ни сами системы непрерывного мониторинга глюкозы не входят ни в «Перечень медизделий, имплантируемых в организм человека в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи», ни в «Перечень медизделий, отпускаемых по рецептам при предоставлении набора соцуслуг», утвержденные Правительством РФ. То есть деньги на них нигде не заложены.

«Однако учитывая значимость этого вопроса, в интересах детей Вадим Михайлович поставил задачу на региональном уровне разработать порядок обеспечения детей такими системами и выделить на это средства. Несмотря на то, что в середине бюджетного года это сделать довольно сложно, все статьи расходов утверждены, решение в пользу детей было принято», – сказала Кокорина.

Курган, Ольга Федорова

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