Праздничные гирлянды назвали одной из причин гибели деревьев в Кургане

Общественница Оксана Ковалёва заявила, что одной из причин гибели елей на центральной улице столицы Зауралья могла стать подсветка. Второй «косвенной причиной» она назвала используемые в городе реагенты. А основная причина – это недополив деревьев в жару. Пост с рассуждениями она опубликовала на своей странице «Вконтакте» 12 сентября 2022 года. Общественница предложила ввести должность дендролога в структуру городской администрации и начать поливать взрослые деревья.

«В конце прошлой недели на улице Гоголя спилили пожелтевшие 40-летние ели (на нижних фото получился коллаж «было-стало»). <…> И вот резюме: Конечно, бесконечное навешивание гирлянд на живые ели косвенно, но постоянно вредило деревьям. Возможно, от ожогов деревья можно было своевременно полечить и они жили бы дальше. Так же, к косвенным причинам относится и попадание в почву реагентов от посыпки тротуаров в зимне-весенний период. Но вот основная причина – это отсутствие запаса влаги в почве! Взрослые ели не выдержали долгие волны жары лета 2022 года без полива деревьев при отсутствии запаса влаги в почве. Взрослые деревья при определенных условиях тоже нужно регулярно поливать! Вот об этом мы ещё не говорили и, соответственно, вопрос необходимости полива даже взрослых деревьев в период волн жары в городе необходимо ставить, как и наличие специалистов-дендрологов, которые будут регулярно следить за состоянием деревьев и своевременно принимать меры. Ведь если так пойдёт, то Курган в течение 2023 года может остаться совсем без зеленого фонда», – написала г-жа Ковалёва.

Ранее власти снесли деревья прямо на центральной площади перед горсадом и драмтеатром из-за того, что они засохли.

Курган, Наталья Ефремова

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