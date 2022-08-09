Губернатор Шумков оценил тех, кто критикует решения властей: «За комментариями стоит зависть»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков снова высказался о тех, кто комментирует новости о благоустройстве в соцсетях. На этот раз он дал совет тем, кто, по его словам, «начинается коммент со слов «Лучче бы». Г-н Шумков не поддерживает таких граждан, он полагает, что изменения к лучшему в регионе «не видит только слепой». Своими мыслями он поделился в своём телеграм-канале 9 августа 2022 года. В прошлый раз Шумков высказывался о комментариях в соцсетях 25 июля 2022 года.

На этот раз г-н Шумков напомнил, сколько объектов отремонтировано в регионе за последнее время. Он упомянул ремонт и строительство 258 объектов образования, 238 объектов медицины, «колоссальное количество ремонтов и строек дорожных объектов и инфраструктуры ЖКХ».

Однако при этом, как заметил губернатор, каждый раз, когда власти анонсируют новый ремонт или строительство, находятся такие, кто считает нужным раскритиковать решение чиновников. «Нередко на новости о начале создания того или иного объекта благоустройства в адрес коллег поступают комментарии, начинающиеся со слов «Лучче бы…», и далее длинный список пожеланий, чем, на взгляд комментатора, должна заниматься власть, начиная со школ и детских садов, заканчивая, разумеется, личным благополучием комментатора»,– пишет Шумков.

В посте глава региона раскрывает мотивы таких людей. «Мы понимаем, что за такими комментариями в стиле «Лучче бы» нередко стоит собственная нереализованность или простая человеческая зависть. Она тонкая вещь, эта зависть, и, бывает, прорывается самым неожиданным способом. Я встречал её в разных обличьях, в том числе в мужском, которое при реализации тех или иных благотворительных проектов, помахивая пивным пузиком на фоне замызганного объекта, которым руководило это пузико, подходило и говорило «Лучче бы вы мне денег отдали, я бы…», – делится своими мыслями чиновник.

Вадим Шумков даёт совет тем, кто хочет написать подобный комментарий под новостями о благоустройстве Зауралья. «Всякому, что начинает свой былинный коммент со слов «Лучче бы», надо постараться как можно быстрее сделать «Лучче» в своей жизни. Преобразив и приукрасив её, насколько это возможно, чтобы все другие брали с него пример. Ведь если он знает, как «Лучче бы» другим, то уж самому себе-то Бог велел», – заключил глава региона.

Курган, Наталья Ефремова

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