Губернатор Шумков раскритиковал жителей и журналистов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал СМИ и паблики, в которых жители региона высказывают критические замечания про работу властей, «полупомойными». Об этом он 31 августа написал в своем телеграм-канале, рассуждая на тему ремонта и строительства объектов инфраструктуры в Кургане.

Губернатор признал, что руководство города пока недостаточно четко объясняет гражданам необходимость и очередность работ по ремонту аварийных мостов и объектов ЖКХ. При этом упрекнул жителей в нетерпеливости. «Желание, чтобы «всех и сразу» накрыли «новой жизнью и новой инфраструктурой, желательно с новым городом да без нашего участия, да ещё и чтобы нас не беспокоили, а мы бы про это критические комменты пописывали», оно понятно», – написал губернатор.

По его словам, исполнить это желание невозможно, поскольку ремонт – это «продолжительное, крайне сложное, финансовоемкое, трудозатратное и энергоизматывающее занятие». Шумков добавил, что в других городах подобные проблемы тоже решались долго, жители терпели массу неудобств. Он посоветовал курганцам «поддерживать друг друга, не мешать друг другу и не строить из себя папу римского да налогоплательщика всех времён и народов».

«Наличие же информационного вакуума, как это нередко бывает, даёт возможность «побрехать» немногочисленным, но весьма словоохотливым, а также всегда свободным в рабочее время «знатокам «всех сфер жизни», активно пользуя для этого полупомойные паблики и СМИ. Обывателю не всегда понятно, почему надо вначале менять трубы, вместо того чтобы ремонтировать дорогу, почему ради его же безопасности надо перекрывать движение по мостам и дорогам, почему это иногда происходит сразу в нескольких местах, а также как с этим связаны финансовые транши и подрядные обязательства и какие при этом полномочия у местных органов власти. Мало просто сделать эту работу. Надо набираться терпения. Надо объяснять», – заявил Вадим Шумков.

Напомним, курганский губернатор регулярно критикует жителей, журналистов и блогеров, если те высказывают недовольство качеством ремонтных или строительных работ, проводимых в регионе. Также от Шумкова постоянно достается тем, кто недоволен решениями областных чиновников.

Курган, Ольга Федорова

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