Строить бассейн КГУ в Кургане вместо питерской фирмы будет «Курганстальмост»

Нового подрядчика строительства бассейна Курганского госуниверситета нашли за неделю. Им стала компания «Курганстальмост». Об этом сообщается в документах аукциона, который объявили 16 июня 2022 года. Приём заявок завершили 24 июня. Заявка была только одна – от компании «Курганстальмост». Фирма обязуется построить бассейн по цене, которая была обозначена в прошлом году – 242 млн рублей.

Это вторая попытка построить бассейн и второй подрядчик. Первый аукцион провели в 2021 году. Его выиграла компания «Стройиндустрия». Однако в мае 2022 года власти Курганской области сообщили, что контора так и не приступила к работам. Перед этим губернатор Вадим Шумков сообщал, что подрядчик сообщил об удорожании работ и просит пересчитать смету.

Судя по тому, что компания «Курганстальмост» согласилась строить за прежнюю цену, власти Курганской области не стали увеличивать лимиты на возведение бассейна.

Срок возведения спортивного объекта остался прежним – его должны возвести к ноябрю 2022 года.

Курган, Наталья Ефремова

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