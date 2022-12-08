Бывший подрядчик бассейна КГУ отстранил судью, чей сын учится в университете

В арбитражном суде идёт спор между бывшим подрядчиком бассейна в Заозёрном макрорайоне Кургана и Курганским госуниверситетом. КГУ в одностороннем порядке разорвал контракт с компанией «Стройиндустрия» на основании того, что за несколько месяцев подрядчик так и не приступил к возведению бассейна. «Стройиндустрию» после этого хотели признать недобросовестным подрядчиком. В связи с этим компания обратилась в суд, чтобы оспорить разрыв контракта и включение в реестр недобросовестных поставщиков.

Как стало известно агентству «Новый День», в процессе назначен уже третий судья. Первого судью Викторию Скиндереву перевели в Курганский областной суд. Вместо неё была назначена судья Анна Задорина. Но и её отстранили от дела. В конце ноября «Стройиндустрия» заявила отвод судьи – выяснилось, что сын г-жи Задориной учится в КГУ, причём платно. То есть она может быть заинтересованным лицом. 1 декабря новой судьёй в деле стала Татьяна Желейко.

Какие аргументы приводит компания «Стройиндустрия» в свою защиту и как объясняет задержку начала строительства бассейна – пока неизвестно. В материалах суда эти данные не раскрываются.

Контракт между «Стройиндустрией» и КГУ на строительство бассейна для университета был заключен в конце 2021 года. В начале 2022 года стало известно, что стройка бассейна задерживается – об этом написала депутат Татьяна Хильчук. Сразу после этого КГУ и правительство выступило с опровержениями – представители заявили, что о приостановке строительства речи не идёт. Немного позднее пересчёт сметы подтвердил губернатор Вадим Шумков. В марте были названы новые причины задержки – импортозамещение. В середине мая глава спортуправления области Сергей Моторин говорил, что подрядчик приехал в Курган. А уже в конце мая контракт разорвали. Власти и КГУ никак не комментировали это событие. Следующим подрядчиком стал «Курганстальмост».

Курган, Наталья Ефремова

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