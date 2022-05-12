Власти не могут назвать дату начала строительства бассейна КГУ

Зауральские власти не могут назвать срок начала строительства бассейна КГУ в Заозёрном микрорайоне Кургана. По словам начальника управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергея Моторина, вопрос «в стадии проработки». Похожую формулировку ещё в феврале озвучил губернатор Вадим Шумков. Глава региона заявлял, что подрядчик пересчитывает смету и начнёт строительство «весной».

«Буквально сегодня с ректором КГУ Надеждой Дубив мы говорили на эту тему. Сегодня в Курган приехал застройщик, кто планирует взяться за данный масштабный проект, и решают, каким образом они двинутся вперёд. Были определённые моменты рабочего характера, но тем не менее понимание есть. Бассейн в стадии проработки. И я очень надеюсь, что он у нас всё-таки появится», – сказал г-н Моторин в прямом эфире группы правительства Курганской области «Вконтакте» 12 мая 2022 года.

Контракт на строительство бассейна получила компания ООО «Стройиндустрия». Сумма контракта – 242 млн рублей. Получить комментарии от этого подрядчика о перспективах замены импортного оборудования на отечественное не удалось: в компании обещали ответить на вопрос, но после не взяли трубку.

Полных комментариев о ситуации вокруг бассейна от правительства региона нет. В конце марта 2022 года губернатор Шумков сообщил, что попросил у коллег чёткие и конкретные пояснения происходящего вокруг бассейна, имея в виду, очевидно, заявление подрядчика об удорожании работ. Этими объяснениями с жителями он не поделился.

В январе депутат областной думы, журналист Татьяна Хильчук сообщила на своей странице в соцсетях, что из-за резкого роста цен на стройматериалы могут возникнуть паузы в строительстве бассейна. На следующий же день она удалила сообщение из своего аккаунта. После этого ректор КГУ Надежда Дубив выступила с заявлением о том, что «строительство бассейна не приостановлено». А «слухи по приостановке работ не имеют под собой оснований».

Курган, Наталья Ефремова

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