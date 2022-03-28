Губернатор Шумков рассказал о «нарисовавшихся» проблемах по строительным контрактам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о ситуации с госконтрактами в период удорожания материалов и продуктов. По его словам, некоторые объекты возводятся с отставанием от графика, в целом же всё стабильно. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале 28 марта 2022 года.

Вадим Шумков снова затронул тему строительства бассейна КГУ в Заозёрном микрорайоне Кургана. Ранее он говорил, что подрядчик запросил пересчёт сметы и что это потребует времени. Сегодня глава региона снова не назвал сроки начала строительства этого объекта и заявил, что «попросил коллег еще раз дать четкие и конкретные пояснения происходящего». Какие именно пояснения необходимы г-ну Шумкову, он не пояснил.

Глава региона сообщил, что есть несколько аналогичных объектов, где подрядчики также сообщили об удорожании работ. Он отметил, что власти будут разбираться с каждым таким обращением отдельно.

«Есть несколько не так давно «нарисовавшихся» проблем по паре локальных объектов и по нашей епархии, где небольшие подрядчики с полукустарным подходом заявляют о неспособности выполнить ранее взятые на себя обязательства. Надо всякий раз разбираться в причинах – реальные ли это проблемы либо попытка выдавить дополнительные ресурсы, пользуясь моментом. Не будем ругаться и перечислять возможные правовые последствия с отнесением в «черный список» и т.д. Вместе с тем еще раз попросил довести до всех, что государственный и муниципальный заказ, в определенных условиях, на определенный период могут стать основной гарантией стабильности вашего бизнеса. Потому повнимательнее, пожалуйста. Повнимательнее», – написал г-н Шумков.

Курган, Наталья Ефремова

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