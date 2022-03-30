«Мандраж у застройщиков прошёл»: замгубернатора Курганской области Малышев рассказал о ситуации на стройках

Заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев заявил, что стагнации на рынке строительства не будет, так как возведение социальных и инфраструктурных объектов продолжится. Застройщики, по его словам, тоже ушли от негативного настроя, «мандраж» у них прошёл. Своим мнением чиновник поделился 30 марта 2022 года в рамках прямого эфира в группе правительства Курганской области «ВКонтакте».

«Состояние отрасли в перспективе я оцениваю вполне положительно. На чём основывается мнение? Не секрет, что строительная отрасль является фундаментом экономики любого государства. Всё, что нас окружает – это всё строительная отрасль, она никогда не останавливается, даже в эпоху самых жёстких экономических передряг. <...> Другое дело, что темпы могут снизиться, – заметил замгубернатора. – Если поддерживать строительную отрасль, а мы это видим сейчас и в плане выделения средств, и в плане изменения законодательства – то это даст возможность не сбавлять обороты, а строительная отсрасль будет давать возможность работать другим отраслям».

По данным Константина Малышева, застройщики сейчас пытаются заменить импортные составляющие отечественными. «Произошли изменения в сметных планах. У застройщиков возникли вопросы по строительным ресурсам, где есть импортные составляющие. У нас было поручение – заменить или подыскать другие импортозамещающие материалы. Что было сделано и продолжается по сей день. В новых сметах уже применяются отечественные материалы или материалы из стран, которые не признаны недружественными», – уточнил чиновник.

Накануне ректор Курганского госуниверситета Надежда Дубив заявила, что подрядчик, который должен строить бассейн – «Стройсистема» – ищет замену импортному оборудованию, чтобы начать возведение объекта.

Г-н Малышев ни одного конкретного примера не привёл.

Он добавил, что застройщиков в начале экономического кризиса из-за международной ситуации охватили панические настроения, но они уже прошли. «Что касается частных застройщиков, осуществляющих строительство малоэтажных домов, МКД, первоначально были опасения, что что-то случилось. <...> Спустя некоторое время мандраж у застройщиков прошёл. Мы с ними встречаемся. И если у них сначала были статистические данные, которые говорили о беспокойстве, то сейчас у них показатели начали расти и они уже уверено смотрят в будущее», – заверил чиновник областного правительства.

Ранее губернатор Вадим Шумков заявил, что некоторые объекты возводятся с отставанием от графика, в целом же всё стабильно. «Есть несколько не так давно «нарисовавшихся» проблем по паре локальных объектов и по нашей епархии, где небольшие подрядчики с полукустарным подходом заявляют о неспособности выполнить ранее взятые на себя обязательства. Надо всякий раз разбираться в причинах – реальные ли это проблемы либо попытка выдавить дополнительные ресурсы, пользуясь моментом», – писал глава региона.

Курган, Наталья Ефремова

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