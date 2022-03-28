Ректор КГУ Дубив назвала новую причину отсрочки начала строительства бассейна в Кургане

Ректор КГУ Надежда Дубив вслед за губернатором Курганской области Вадимом Шумковым прокомментировала задержку начала строительства бассейна в Заозёрном микрорайоне Кургана. По её словам, подрядчик не только пересчитывает смету, но и рассматривает возможность замены импортных составляющих на российские.

«Контракт на строительство бассейна был заключен в конце декабря, и сейчас подрядчик осуществляет процедуру подготовки к началу строительства. Идет проработка проектно-сметной документации и активная проработка вопроса по изменению характеристик системы водоподготовки и водоочистки в рамках процедуры импортозамещения. По данному вопросу мы постоянно на связи с нашим учредителем, министерством науки и высшего образования», – заявила г-жа Дубив. Её комментарий опубликован в официальном телеграм-канале правительства Курганской области 28 марта 2022 года.

Уже дважды глава региона Вадим Шумков комментировал сложности с началом строительства объекта. Сегодня утром он сообщил, что «попросил коллег еще раз дать четкие и конкретные пояснения происходящего». Однако не уточнил, какой именно информации ему не хватает для понимания ситуации.

Курган, Наталья Ефремова

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