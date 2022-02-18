Шумков заявил о пересчёте сметы на строительство бассейна КГУ из-за удорожания материалов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что подрядчик строительства бассейна КГУ заявил об удорожании строительства. Сейчас смета на возведение объекта пересчитывается. Ранее об этом говорила депутат думы Курганской области Татьяна Хильчук.

О том, что бассейн Курганского госуниверситета скорее всего подорожает, г-н Шумков написал в пятницу, 18 февраля 2022 года. Контракт с застройщиком бассейна заключили ещё в прошлом году, осенью. Стоимость работ была опредлена в 242 млн рублей. За эту сумму согласилась строить компания ООО «Стройиндустрия».

«Контракт на строительство плавательного бассейна Курганским университетом заключен. Подрядчик ввиду резкого роста стоимости строительных материалов запросил перерасчет сметы. Так как заказчиком является федеральное учреждение, а плательщиком является федеральный бюджет, это требует времени. Вместе с тем с учетом уже отпущенных лимитов коллегам рекомендовано начать работы по графику», – отметил губернатор.

Он не уточнил, о каком графике идёт речь и когда всё-таки начнётся строительство. Буквально неделю назад глава региона посвятил сторис в своём аккаунте бассейну КГУ и заявил, что строительство начнётся «весной».

О том, что из-за резкого роста цен на стройматериалы могут возникнуть паузы в строительстве бассейна, г-жа Хильчук заявила ещё в конце января 2022 года. И отметила, что строительство бассейна надеются продолжить в апреле. Однако на следующий же день она удалила сообщение из своего аккаунта. После этого ректор КГУ Надежда Дубив выступила с заявлением о том, что «строительство бассейна не приостановлено». А «слухи по приостановке работ нее имеют под собой оснований».

Курган, Наталья Ефремова

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