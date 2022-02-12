Губернатор Шумков обещал, что строительство бассейна в Заозёрном начнётся весной

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обещал, что строительство бассейна КГУ в Заозёрном районе Кургана начнётся весной 2022 года. Месяц начала работ он не назвал. О возведении бассейна глава региона упомянул в своих сторис 12 февраля 2022 года.

Он сообщил, что курганский госуниверситет заключил контракт на строительство. Отметим, что контракт на возведение бассейна был заключен ещё в прошлом году по итогам аукциона. Победитель – ООО «Стройиндустрия». Работы должны быть завершены к 29 октября 2022 года.

«Подрядчик осуществляет процедуру подготовки к началу строительства, идет проработка проектно-сметной документации», – говорила ректор КГУ Надежда Дубив 25 января 2022 года.

Курган, Наталья Ефремова

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