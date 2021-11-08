В Кургане ищут подрядчика для строительства особого бассейна в Заозерном

Строительство особого 25-ти метрового бассейна для нужд Курганского госуниверситета оценили в 242, 2 млн рублей. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Формулировка закупки звучит так: «выполнение работ по строительству спортивного объекта «Бассейн ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет». Заявки от подрядчиков принимаются до 15 ноября. Заказчик – Курганский государственный университет (КГУ), средства выделяются из федерального бюджета.

В конкурсной документации уточняется, что новый спортивный объект для нужд Кургана и КГУ будет построен на участке площадью 4019 квадратов в 1а микрорайоне Заозерного. «Земельный участок принадлежит заказчику на праве безвозмездного пользования, что подтверждается договором от 01.07.2021 года», – уточняется в материалах закупки. Бассейн должен быть построен до конца октября 2022 года. Этапы строительства не предусмотрены.

«Новый День» подробно сообщал, что это важная и нетипичная для Кургана стройка, которую поддержал губернатор Вадим Шумков. 25-ти метровый бассейн площадью 2360 квадратов строится по проекту, в котором учтены потребности маломобильных граждан. В новом бассейне будут заниматься студенты всех институтов КГУ, но главным образом, обучающиеся направлений «Физическая культура» и «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья». Для студентов этих направлений будут выделены специальные дни, в которые будет организован учебный процесс.

«Также мы планируем, что в здании бассейна будут проходить занятия ЛФК и массажа – это то, что мы должны развивать в рамках нашего образовательного процесса со студентами. Учебный процесс будет организован таким образом, что студентам будет удобно сочетать занятия в бассейне с обычными лекциями и семинарами. Также в бассейн смогут ходить абсолютно все желающие, будут организованы дни и часы посещений для курганцев», – ранее комментировала ректор КГУ Надежда Дубив.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 05.11.21

«Тусовки сейчас не к месту»: губернатор Шумков попросили курганцев провести выходные дома. / В Курганской области коронавирусом за сутки заболели 218 человек. / В Зауралье пьяный мужчина до смерти забил 95-летнюю маму. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»