В разрастающемся районе Кургана на федеральные деньги построят большой и особый бассейн

В Кургане в Заозерном в 2021 году начнется строительство 25-ти метрового бассейна. Спортивный объект в Заозерном будет возведен на средства федерального бюджета, на эти цели потребуется около 250 млн рублей.

Место будущей стройки уже определено: новый бассейн появится в 1А микрорайоне рядом с Ледовым дворцом. Как сообщили 14 января в пресс-службе губернатора Вадима Шумкова, новый бассейн – проект Курганского госуниверситета, но он будет доступен для всех.

Как уточнила ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив, документация уже прошла госэкспертизу. За основу был взят проект аналогичного бассейна в Калининграде, но курганский вариант пришлось дорабатывать с учетом климатических особенностей Зауралья.

Параметры стройки уже известны: общая площадь комплекса составит 2360 квадратных метров. Длина бассейна 25 метров, состоять он будет из шести дорожек. Минимальная глубина – 1,2 метра, максимальная – 1,8 метра. Новый бассейн будет максимально удобен для маломобильных граждан. И власти обещают учесть при строительстве все их пожелания.

«Заказчиком является Министерство науки и высшего образования РФ. Общая стоимость строительства – около 250 млн рублей. Объект будет возведен на федеральные средства», – прокомментировала г-жа Дубив.

По ее словам, в бассейне будут заниматься студенты всех институтов КГУ, но главным образом, обучающиеся направлений «Физическая культура» и «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья». Для студентов этих направлений будут выделены специальные дни, в которые будет организован учебный процесс.

«Также мы планируем, что в здании бассейна будут проходить занятия ЛФК и массажа – это то, что мы должны развивать в рамках нашего образовательного процесса со студентами. Учебный процесс будет организован таким образом, что студентам будет удобно сочетать занятия в бассейне с обычными лекциями и семинарами. Также в бассейн смогут ходить абсолютно все желающие, будут организованы дни и часы посещений для курганцев», – уточнила ректор КГУ.

Ожидается, что уже в январе-феврале вуз заключит дополнительное соглашение на финансирование с Министерством науки и высшего образования. После чего будет объявлен конкурс по выбору подрядчика. Деньги на строительство будут поступать траншами в 2021 и 2022 годах.

«Непосредственно начало строительства запланировано на лето этого года, срок окончания работ – декабрь 2022 года», – добавила ректор Курганского государственного университета.

Заозерный – место современной застройки Кургана, где уже проживает более 100 тыс. человек. В феврале 2020 года разрастающийся микрорайон во время своего визита в Курган посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Глава региона Вадим Шумков тогда поднял вопрос о строительстве социальной инфраструктуры в Заозерном.

По итогам визита Мишустина Шумков заявил, что в Заозерном «началось колоссальное движение». В 7-ом микрорайоне уже строится детский сад. В школе №56, рядом с которой появится первый в городе ФОК открытого типа, также идут ремонтные работы. Власти планируют в ближайшее время построить в Заозерном и несколько крупных объектов. Это школа на 1500 мест, несколько детских садов, детская поликлиника. Что касается детской поликлиники, то в ее строительство будут вложены средства федеральной программы модернизации первичного звена. Проект прошел экспертизу. Участок и сети готовы. Ранее вопрос открытия детской поликлиники в столице Зауралья на пр. Голикова поддержал премьер-министр Мишустин.

«По Заозерному в этом году у нас, конечно, колоссальное движение, большое число объектов ремонта, строительства, благоустройства. По тем объектам, работы на которых еще не завершены, должен быть постоянный контроль», – комментировал в октябре 2020 года Вадим Шумков.

Продолжаются в микрорайоне и дорожные работы. Один из ключевых проектов – строительство дороги на ул. Мальцева, в стройку вложено около 300 млн рублей. В перспективных планах – строительство дороги по ул. Фарафонова и ул. Витебского, продолжение ул. Мальцева.

Курган, Дарья Котова

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