В районе Кургана, где побывал премьер-министр Мишустин, началось «колоссальное движение»

В Заозерном – разрастающийся микрорайон Кургана, будут построены школа на 1500 мест, несколько детских садов, поликлиника и бассейн. Об этом заявил курганский губернатор Вадим Шумков, посетивший Заозерный в пятницу, 2 октября.

«По Заозерному в этом году у нас, конечно, колоссальное движение, большое число объектов ремонта, строительства, благоустройства. По тем объектам, работы на которых еще не завершены, должен быть постоянный контроль», – отметил губернатор, обращаясь к главе Кургана Андрею Потапову.

В микрорайоне, который в феврале 2020 года посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сейчас ведутся работы на нескольких объектах. В 7-ом микрорайоне строится детский сад. В планах построить еще три дошкольных учреждения, их начнут возводить в текущем году. В школе №56, рядом с которой появится первый в городе ФОК открытого типа, также идут ремонтные работы. Что касается ФОКа, то сейчас подрядчик готовит основание для стадиона, беговых дорожек, тренажеров, на этой неделе планирует приступить к работам по асфальтированию.

Продолжаются в микрорайоне дорожные работы. Один из ключевых проектов – строительство дороги на ул. Мальцева, в стройку вложено около 300 млн рублей. По проспекту Голикова идет строительство 7 км тротуарной сети, завезен грунт для работ по озеленению. Новые тротуары обустраивают и на отремонтированном в этом году участке дороги по ул. Мостостроителей от проспекта Маршала Голикова до микрорайона Левашово. В перспективных планах – строительство дороги по ул. Фарафонова и ул. Витебского, продолжение ул. Мальцева.

Глава региона Шумков повторно подтвердил, что в планах на ближайшие годы строительство в Заозерном школы на 1500 мест, детской поликлиники. Идут переговоры по строительству бассейна.

Как сообщал «Новый День», в феврале 2020 года Заозерный посетил Михаил Мишустин. Через несколько дней курганский губернатор написал в своем Инстаграм большой пост, в котором рассказал о планах развития густонаселенной территории Кургана.

Шумков тогда анонсировал, что в Заозерном будут построены пять детских садов, продолжится ремонт и строительство автодорог, включая комплексное благоустройство ул. Фарафонова. В 12-ом микрорайоне запланировано строительство новой школы на 1500 мест. Вопрос открытия детской поликлиники на пр. Голикова поддержал премьер-министр Мишустин.

«И много-много жилья. Эта мегаплощадка позволяет нам построить и запустить более 500 000 квадратных метров, включая малоэтажное жилье и ИЖС. Параллельно будем благоустраивать там отдельные площадки под скверы. Будет развиваться и сопутствующая коммерческая инфраструктура. Район получится современный, красивый и с необходимой социальной инфраструктурой. Все, кто готов работать и созидать вместе с нами – милости просим. Спекулянтам и любителям разговорного жанра убедительная просьба не суетиться», – написал в фервлае губернатор Шумков.

Напомним, жилой массив Заозерный – это северо-западная часть Кургана, место современной застройки, где проживает более 100 тыс. человек.

Курган, Дарья Котова

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