Курганские единороссы после визита Мишустина определились с предвыборной программой

Политический истеблишмент Курганской области сегодня занят одним – все обсуждают итоги визита российского премьер-министра Михаила Мишустина в Курган. Это был первый визит председателя правительства РФ на Урал и Мишустин принял решение посетить именно Зауралье. Но важнее итог: глава российского кабмина 25 февраля утвердил стратегический для региона документ – индивидуальную программу ускоренного социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы (ИПСЭР). Теперь область с давным-давно приклеенным ей клеймом «депрессивный субъект» рассчитывает на получение более 5 млрд рублей.

Спикер курганской облдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Фролов акцентирует внимание не только на том, что ИПСЭР – это не только гарантия поступления миллиардных инвестиций, но и «уникальный документ», в котором впервые собраны не «мечты чиновников», а конкретные предложения и пожелания самих жителей области.

Дмитрий Фролов напомнил, что пункты ИПСЭР, в том числе, формировались на основе наработок регионального отделения «Единая Россия».

Список пожеланий курганцев составлялся по итогам «круглых столов», которые в 2019 году организовывались региональным отделением «ЕР». Также пожелания граждан аккумулировали депутаты-единороссы во время своих встреч с избирателями. Кампания единороссов по сбору мнений курганцев проходила под лозунгом «Энергия перемен».

«В Курганской областной думе и в региональном отделении «Единой России» уже есть доказавшая свою эффективность практика советоваться с жителями по решению тех или иных социально-экономических вопросов. Вместе с избирателями мы их прорабатываем и доносим до власти. В частности, через такой механизм – через обсуждение с представителями общественности и экспертного сообщества – была разработана индивидуальная программа ускоренного социально-экономического развития нашей области до 2024 года, которую сегодня утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин», – прокомментировал спикер облдумы и добавил, что поскольку ИПСЭР формировалась с учетом экспертного мнения и интересов общественности, она ляжет в основу программы «Единой России», с которой партийцы пойдут на предстоящие в сентябре выборы региональных депутатов.

Пожалуй, самым громким кейсом курганских единороссов и облправительства стало здравоохранение. Федералы помогут региону с ремонтом и строительством четырех медучреждений.

Так, координатор партийного проекта «Здоровое будущее», председатель комитета по социальной политике Курганской областной думы Елена Воронович по итогам общения с жителями лоббировала включение в федеральную инвестпрограмму проект строительства новой взрослой поликлиники для областной больницы.

Сейчас курганская поликлиника ютится в арендованном здании (на площадке кардиодиспансера) и рассчитана на 300 посещений в сутки, когда реальная потребность почти в два раза больше – 700 посещений.

«Есть проектная документация на строительство новой поликлиники, она прошла госэкспертизу. Новое здание рассчитано на 750 посещений в сутки. Приблизительная стоимость 785 млн, но, к сожалению, строительство поликлиники не может быть включено в программу модернизации первичного звена, поскольку это специализированная помощь. Поэтому мы просим рассмотреть возможность включения строительства в федеральную инвестиционную программу», – обратилась к Мишустину Елена Воронович и получила от премьер-министра ответ – мы поддержим.

Не менее важным оказалось обещание Мишустина, связанное с ремонтом Курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП). Старейшее медучреждение Зауралья, куда свозят самых сложных пациентов, не ремонтировалось около 40 лет – с 80-ых годов прошлого века.

В «плачевном» состоянии, как выразился Мишустин, находится и отделение реанимации БСМП. «Новый День» писал про деревянные окна, разбухший пол и плинтуса в реанимации, превратившиеся в труху. В конце 2019 года губернатор Курганской области Вадим Шумков принял решение о незамедлительном ремонте в БСМП.

Глава региона и единороссы попросили Мишустина помочь с продолжением работ. Премьер-министр, своими глазами увидевший реанимацию и операционный блок БСМП, прямо во время визита больницы заверил, что будет решен вопрос о выделении 200 млн рублей из резервного Фонда РФ.

Решенным также можно считать и вопрос со строительством хирургического корпуса в онкологическом диспансере и модернизацией детской поликлиники в Заозерном.

«Придут очень серьезные средства – практически 800 млн рублей в рамках национального проекта», – отметила Елена Воронович. И для Курганской области такие обещания со стороны Москвы пока выглядят фантастикой.

Благоустройство и дорожное строительство – еще один блок вопросов, без которых невозможна реализация индивидуальной программы ускоренного социально-экономического развития Курганской области.

Директор курганской школы №7 Любовь Силантьева (в ее школе президент Путин рисовал знаменитую «Кошка. Вид сзади», – прим. Ред.) рассказала Мишустину про строительство дорог, включая магистрали в активно развивающемся районе Заозерный.

Г-жа Силантьева рассказала главе российского кабмина, что единороссы Зауралья инициировали создание и разработку онлайн-сервиса и мобильного приложения, в котором жители могли бы голосовать и определять основные объекты ремонта и перспективной застройки. Михаил Мишустин отметил, что это «хороший сервис», которым уже пользуются, к примеру, москвичи.

На политические новости отреагировали и сами жители Заозерного. К примеру, в «Одноклассниках» жительница Кургана Наталья Архипова написала: «Не верила, что все получится, но теперь уже можно написать. Сегодня мы с коллегой по родительскому комитету детского сада 142 смогли попасть на встречу с Михаилом Мишустиным. Спасибо за это нашему депутату Любови Алексеевне Силантьевой, она нас провела и мы смогли спросить про Заозерный. Район растет, инфраструктуры не хватает. Хотя вроде бы строят понемногу. Обещают и дороги, и школу. Но картинка может быть красивой, а на деле – пшик. Мы спросили у губернатора Вадима Шумкова и у Михаила Мишустина про гарантии и про то, построят ли нам детскую поликлинику. Мишустин сказал, что обязательно построит за счет федеральных денег. Еще поблагодарил нас, сказал, что высказывание мнения жителей помогает власти принимать правильные решения» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Старожил курганской политики, единоросс Марат Исламов еще вчера заявил, что визит Мишустина в Зауралье в хорошем смысле слова закончится для региона переворотом. «Убежден, что этот визит будет иметь серьезные положительные результаты», – отметил депутат облдумы Исламов.

Как сообщал «Новый День», спецпрограмма для Курганской области – ИПСЭР, версталась на протяжении 2019 года. Подобный документ по поручению российского правительства разрабатывали еще девять регионов РФ, которые также находятся в сложной социально-экономической ситуации. И Зауралье – первый субъект, который защитил свою программу.

25 февраля во время визита Михаила Мишустина в Курган, ИПСЭР Курганской области была принята и одобрена.

«Основная цель разработки такого документа – вывести регионы из негативного социально-экономического развития, из «зоны бедности». А также – создавать новые точки роста. Для усиления этой работы мы закрепили за регионами кураторов от федерального центра. Хочу сказать, что здесь Курганской области повезло, куратором является Антон Германович Силуанов, министр финансов», – сказал Михаил Мишустин.

Председатель правительства РФ также отметил, что Москва видит и фиксирует, что регион уже демонстрирует положительные сдвиги.

«Это хороший тренд. У вас индекс промышленного производства более чем в два раза выше среднероссийского, а также значительно увеличились инвестиции в основной капитал. Мы всё это видим, фиксируем. Сегодня мы обсуждали проект застройки Заозёрного микрорайона, где сейчас ведётся активное строительство жилых домов. Здорово, что при таком развитии района вы также думаете о социальных объектах: садики, школы, больницу также запланировали. Именно по такому плану надо работать. А в целом, конечно, можно сказать, что проблемы, о которых мы сегодня услышали, копились годами», – заявил председатель правительства.

Напомним, главные цели документа – снижение в два раза уровня бедности. В 2024 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составит не более 8% в (сейчас это 19 процентов). За пять лет планируется создать около 10 тыс. новых рабочих мест, что примерно на 10% снизит безработицу. «Также планируется увеличение доли автомобильных дорог регионального и муниципального значения в соответствии с нормативными требованиями», – пояснил куратор региона и глава Минфина Антон Силуанов, который вчера сопровождал Мишустина.

Отметим, утверждение ИПСЭР премьер-министром Михаилом Мишустиным означает утверждение финансирования. В течение пяти лет регион получит пять млрд рублей из федерального бюджета. Средства направят, во-первых, на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков – чтобы там могли появиться новые производства. Во-вторых, на поддержку предпринимателей: будет увеличен фонд льготных займов для промышленников и малого бизнеса. Также промышленники и предприниматели смогут получить финансовую поддержку на покупку нового оборудования. Кроме того, на деньги этой программы будут создавать инфраструктуру для новой жилой застройки – дороги и коммунальные сети для жилых районов. Одной из составляющих программы также создание особой экономической зоны.

Курган, Марина Седова

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