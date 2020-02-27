Губернатор Шумков кратко описал будущее самого густонаселенного района Кургана

Губернатор Курганской области Вадим Шумков посвятил микрорайону Заозерному большой пост в своем аккаунте в Инстаграм. Глава региона перечислил основные проекты, которые будут реализованы в самой густонаселенной части города.

«Обещал рассказать про план комплексного развития Заозерного. Если кратко», – обратился в курганцам Вадим Шумков и перешел к сути.

В 2020 году дорожники должны закончить строительство «самой убитой» дороги на ул. Мальцева. «С парковочными карманами, перекладкой сетей и озеленением», – напомнил Шумков.

Как сообщал «Новый День», строительство магистрали на ул. Мальцева (от ул. Алексеева до ул. Мостостроителей) началось в 2019 году с объемом финансирования более 106 млн рублей. В текущем году дорожники на продолжение стройки получат второй транш – более 200 млн рублей. Основной источник финансирования – федеральный бюджет.

«Сразу же начинаем проектировать такое же комплексное строительство и благоустройство улицы Фарафонова. Уже «держим в уме» улицу Первомайскую», – продолжил Шумков.

В общей сложности в микрорайоне появится пять новых детских садов.

«В этом году вводим в этих микрорайонах два детских сада из трех, вводимых в Кургане. В этом же году начинаем строительство еще трех детских садов-яслей из пяти, планируемых к строительству в Кургане», – пообещал губернатор Зауралья. Он также добавил, что в 12-ом микрорайоне запланировано строительство новой школы на 1500 мест.

Тема строительства в Заозерном еще одного соцобъекта – детской поликлиники – обсуждалась на уровне премьер-министра Михаила Мишустина, который 25 февраля посетил Курганскую область.

«Сейчас с коллегами из правительства РФ утрясаем вопрос по строительству вдоль проспекта Голикова планируемой детской поликлиники», – уточнил Шумков.

Спортивная инфраструктура района должна пополниться новым ФОКом, который частный инвестор планирует вклинить вдоль проспекта Голикова. А ближе к Ледовому дворцу, но уже с учетом федеральной программы, прорабатывается строительство бассейна.

В 2021 году, согласно предварительной договоренности, МЧС должно закончить в Заозерном объект пожарного депо. «И много-много жилья. Эта мегаплощадка позволяет нам построить и запустить более 500 000 квадратных метров, включая малоэтажное жилье и ИЖС. Параллельно будем благоустраивать там отдельные площадки под скверы. Будет развиваться и сопутствующая коммерческая инфраструктура. Район получится современный, красивый и с необходимой социальной инфраструктурой. Все, кто готов работать и созидать вместе с нами – милости просим. Спекулянтам и любителям разговорного жанра убедительная просьба не суетиться», – резюмировал губернатор Шумков.

Напомним, жилой массив Заозерный – это северо-западная часть Кургана, место современной застройки, где проживает более 100 тыс. человек.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 27.02.20

Курганские чиновники озвучили главные для экономики города цифры. / В Курганской области назвали дату праймериз. / В аэропорту Кургана планируют запустить еще три рейса: Питер, Сочи, Новый Уренгой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»