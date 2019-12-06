На строительство «самой убитой» курганской дороги добавят сотни миллионов

В 2020 году в Кургане продолжится строительство автодороги по ул. Мальцева (от ул. Алексеева до ул. Мостостроителей). На завершение запуска магистрали в Заозерном предусмотрены более 230 млн рублей. Информация об этом содержится в проекте бюджета Кургана на 2020 год.

Основной источник средств – федеральный бюджет, который в 2020 году выделяет на курганскую ул. Мальцева 207 млн рублей. Вклад области и города 15,5 и 8 млн рублей соответственно. Строительство автодороги в Заозерном, напомним, началось в 2019 году. Стоимость контракта на текущий год превысила 106 млн рублей.

Как уточнил руководитель курганского управления капитального строительства (УКС) Андрей Чудаков, проект изначально планировался с разбивкой на два года. «В 2019 году основной процент работ связан с прокладкой инженерных сетей, в 2020 году дорожники приступят к строительству дорожного полотна», – добавил Чудаков.

Как сообщал «Новый День», в 2019 году мэрия Кургана объявила аукцион на строительство дороги ул. Мальцева. Однако с выбором подрядчиков возникли проблемы. Торги на сложный дорожный объект пришлось проводить повторно и только летом определился подрядчик. Контракт достался «дочке» правительства Курагнской области – компании «Введенское ДРСУ «Автодорстрой».

Строительство дороги по ул. Мальцева – это важный для Кургана объект.

В 2018 году региональная прокуратура пришла к выводу, что на проезжем полотне в густонаселенном микрорайоне нет асфальта и «имеются дефекты, параметры которых превышают предельно допустимые размеры». Госавтоинспекция также пришла к выводу, что магистраль в Заозерном непригодна для движения. Жители Кургана прозвали улицу Мальцева самой «убитой дорогой города».

В рамках контракта строительства дороги по ул. Мальцева предполагается не только ее асфальтирование, но и перекладка инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электросетей, ливневой канализации и сетей связи. На устройство сетей генподрядчик должен дать гарантию 5 лет, 8 лет на земляное полотно и 6 лет гарантии на основание дорожной одежды.

Курган, служба информации

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