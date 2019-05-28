Курганскому депутату не отдали контракт на ремонт «убитой» дороги

В Кургане сорвался крупный и долгожданный аукцион: строительство дороги по ул. Мальцева (от ул. Алексеева до ул. Мостостроителей). Магистраль в Заозерном жилом массиве планировали построить за 96,5 млн рублей.

Заявку на участие в аукционе подала лишь одна компания – ООО «СМК «Артель», которую возглавляет депутат думы Кургана Сергей Руденко. Как сообщается на сайте госзакупок, торги отменены. Заказчиком выступало городское управление капитального строительства (УКС). Глава курганского МКУ «УКС» Андрей Чудаков рассказал «Новому Дню», что «Артель» не вписалась в конкурсную документацию всего по одному пункту: у компании нет предыдущих отработанных подрядов, стоимость которых составляла бы минимум 50 процентов от суммы нынешнего аукциона. «Спасибо, в кавычках, 44-ФЗ и его требованиям», – говорит Чудаков.

«СМК «Артель» – один из крупных игроков на курганском рынке дорожного строительства. Однако у дорожников действительно не оказалось кейса с контрактной стоимостью свыше 48 млн рублей.

Сергей Руденко сообщил «Новому Дню», что его компания не будет обжаловать итоги торгов. «Я бы лучше обжаловал 44-ФЗ. Спорить с итогами аукциона нет смысла. Мы много работаем именно здесь, но в Кургане просто нет контрактов с такими суммами. Вот попробовали выйти на новый уровень – безуспешно. Очень обидно», – говорит Руденко.

Дорогу на ул. Мальцева, которую курганцы еще пару лет назад переименовали в «убитую», должны были успеть построить до конца ноября. Планировалось, что подрядчик приступит к работе в начале июня.

Руководитель МКУ «УКС» Андрей Чудаков заверил «Новый День», что в ближайшее время лот вновь будет выставлен на торги. «Новый аукцион уже в очереди, вот-вот объявим. У нас нет другого выхода – деньги выделены на этот год, будем размещать, пока не выберем исполнителя работ. Срок сдачи объекта при этом не меняется – до 30 ноября. Я вообще переживаю: если повторный аукцион состоится, то начало работ уже сдвигается, как минимум, на месяц», – оценивает перспективы стройки глава курганского УКС.

А Сергей Руденко, у которого нет претензий к заказчику, все же надеется, что при формировании конкурсной документации для повторного аукциона УКС найдет законный метод максимально возможно смягчить требования к участникам торгов.

Строительство дороги по ул. Мальцева – важный для города объект. Деньги на дорогу в Заозерном практически в полном объеме были выделены из федерального бюджета, вложения города и области минимальны.

Городские и областные власти объясняли необходимость строительства магистрали в разрастающемся микрорайоне так: «Это значительно расширит транспортную доступность к проектируемым и уже действующим объектам социальной сферы, спортивным сооружениям, обеспечит связь существующих и перспективных микрорайонов жилой застройки».

Сейчас дорогу на ул. Мальцева дорогой назвать нельзя. По ней в прямом и переносном смысле прошлись депутаты облдумы, активисты регионального отделения ОНФ, представители облпрокуратуры, представители ГИБДД.

Прокуратура пришла к выводу, что на проезжем полотне нет асфальта и «имеются дефекты, параметры которых превышают предельно допустимые размеры». Надзорное ведомство, убедившись, что по ул. Мальцева могут передвигаться только внедорожники, в 2018 году выдало мэрии Кургана предписание начать ремонтно-строительные работы. Курганская Госавтоинспекция, в свою очередь, составила акт, что в таком состоянии одна из ключевых дорог микрорайона непригодна для движения.

В рамках контракта строительства дороги по ул. Мальцева предполагается не только ее асфальтирование, но и перекладка инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. На устройство сетей генподрядчик должен дать гарантию 5 лет, 8 лет на земляное полотно и 6 лет гарантии на основание дорожной одежды.

Эксперт в области дорожного строительства на условиях анонимности оценил для «Нового Дня» перспективы проблемной улицы. «Это достаточно серьезный объект, подразумевающий большой объем работы. Прогнозирую, что к осени у мэрии Кургана появится новая проблема: дорога-недострой. Исхожу из практики крупных городов России. Аукционы на аналогичные объекты обычно проводятся ранней весной, к середине марта победители конкурсов уже имеют на руках заключенные контракты и ищут, если нужно, субподрядчиков. Уже конец мая. Если итоги аукциона подведут в лучшем случае в конце июня, то за 5 месяцев такой объект построить и сдать маловероятно», – прогнозирует эксперт.

Напомним, жилой массив Заозерный – это северо-западная часть Кургана, где проживает более 100 тыс. человек.

Курган, служба информации

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