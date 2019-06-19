Стоимость ремонта «убитой» дороги Кургана подорожала на 10 млн рублей

Мэрия Кургана повторно объявила аукцион на строительство дороги по ул. Мальцева (от ул. Алексеева до ул. Мостостроителей). Как сообщается в документации госзакупки, подрядчик будет назван 8 июля. Стоимость строительства «убитой» магистрали в Заозерном при этом увеличилась почти на 10 млн рублей – с 96,5 млн до 106, 9 млн рублей. Заказчик аукциона – городское управление капитального строительства (УКС).

Времени на проведение работ осталось катастрофически мало: до конца ноября на ул. Мальцева должен появиться асфальт и новые инженерные сети. «Новый День» уже сообщал, что в конце мая аукцион по строительству дороги был признан несостоявшимся. Тогда единственная компания, заявившаяся в мае на торги – ООО «СМК «Артель», не вписалась в требования аукциона.

У «СМК «Артель», которой руководит депутат гордумы Кургана Сергей Руденко, не оказалось предыдущих отработанных подрядов, стоимость которых составляла бы минимум 50 процентов от суммы нынешнего аукциона. Руденко надеялся, что при повторном аукционе требования к подрядчику могут быть снижены, однако аукционная документация в этой части не изменилась. Впрочем, как заявил «Новому Дню» в среду, 19 июня, Сергей Руденко, «Артель» все равно бы не стала заявляться на повторные торги – дорожники уже набрали других контрактов.

Директор курганского МКУ «УКС» Андрей Чудаков пока настроен оптимистично. «Заинтересованность одной из организаций, зарегистрированной в Курганской области, уже есть. Возможно, заявится кто-то еще», – говорит Чудаков. Увеличение сметы г-н Чудаков объяснил расширившимся списком работ – добавлены конструктивные элементы дороги.

Эксперт в области дорожного строительства на условиях анонимности предположил, что проблемный дорожный контракт «повесят» на лояльно настроенных к курганским властям дорожников, либо «попросят» заявиться на торги один из МУПов.

«Подрядчика назовут в июле, на работы отводится меньше 5 месяцев. Это крайне мало. И это «самоубийство» для любого подрядчика. Провалить аукцион местная власть тоже не может, тем более, если деньги на объект выделены из федерального бюджета. Не исключаю, что будут кого-то сильно-сильно уговаривать. Могу лишь предположить, что и увеличение контракта, вероятно, косвенно связано со сложившейся ситуацией. Работать до осени придется в бодром темпе. Наверняка возникнет необходимость привлекать большее число субподрядчиков. Не в убыток же себе должен строить генподрядчик», – предположил собеседник «Нового Дня».

Строительство дороги по ул. Мальцева – это важный для Кургана объект.

В 2018 году региональная прокуратура пришла к выводу, что на проезжем полотне в густонаселенном микрорайоне нет асфальта и «имеются дефекты, параметры которых превышают предельно допустимые размеры». Надзорное ведомство, убедившись, что по ул. Мальцева могут передвигаться только внедорожники, выдало мэрии Кургана предписание начать ремонтно-строительные работы. Курганская Госавтоинспекция, в свою очередь, составила акт, что в таком состоянии одна из ключевых дорог в разрастающемся Заозерном непригодна для движения автотранспорта.

Деньги на дорогу в Заозерном практически в полном объеме были выделены из федерального бюджета, вложения города и области здесь минимальны. В рамках контракта строительства дороги по ул. Мальцева предполагается не только ее асфальтирование, но и перекладка инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. На устройство сетей генподрядчик должен дать гарантию 5 лет, 8 лет на земляное полотно и 6 лет гарантии на основание дорожной одежды.

Курган, служба информации

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