В Кургане ради важной стройки микрорайон Заозерный надолго оставят без горячей воды

В Кургане микрорайон Заозерный почти на две недели будет отключен от горячего водоснабжения. С 08:00 часов 16 сентября до 20:00 часов 30 сентября силами ПАО «Курганская генерирующая компания» будет производиться перекладка участка тепловой сети на пересечении улиц Мальцева и Фарафонова.

«Данные работы плановые и выполняются в соответствии с проектом по строительству данного объекта. Во время проведения работ будет отключена горячая вода в домах первого микрорайона Заозерного №№ 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 25Б, 26», – уточнили в мэрии Кургана.

«Новый День» сообщал, что в 2019 году в разрастающемся Заозерном началось строительство автодороги на ул. Мальцева. Второй этап строительства пришелся на 2020 год и подрядчик должен закончить работы до 30 ноября. На оба этапа строительных работ потребовалось более 300 млн рублей. Основной источник средств – федеральный бюджет.

Строительство дороги по ул. Мальцева – это важный для Кургана объект. В 2018 году региональная прокуратура пришла к выводу, что на проезжем полотне в густонаселенном микрорайоне нет асфальта и «имеются дефекты, параметры которых превышают предельно допустимые размеры». Госавтоинспекция также пришла к выводу, что магистраль в Заозерном непригодна для движения. Жители Кургана прозвали улицу Мальцева самой «убитой дорогой города».

В рамках строительного контракта предполагается не только асфальтирование новой дороги на ул. Мальцева, но и перекладка инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электросетей, ливневой канализации и сетей связи. На устройство сетей генподрядчик должен дать гарантию 5 лет, 8 лет на земляное полотно и 6 лет гарантии на основание дорожной одежды.

Курган, Дарья Котова

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