Поликлиника в Заозёрном, которую уже должны были построить, подорожала на 70 млн рублей

Стоимость строительства детской поликлиники в Заозёрном жилом массиве Кургана выросла. С 242 млн рублей объект подорожал до 312 млн рублей. Удорожание составило почти 70 млн рублей. Именно такая сумма сейчас прописана в контракте между московской компанией «Авиапромстрой» и «Управлением капитального строительства Курганской области». Как стало известно агентству «Новый День» из документации, цену контракта изменили буквально несколько дней назад – 5 августа 2022 года.

Срок сдачи поликлиники – июнь 2022 года. Однако объект до сих пор не открыт. Причины задержки правительство региона не комментирует. 8 июля губернатор Вадим Шумков писал в своём тг-канале, что работы почти закончены. «Завершаются строительные работы на детской поликлинике в Заозёрном. Вывеску уже смонтировали. На фоне новостроек смотрится достойно. Впереди – благоустройство территории и обустройство кабинетов, чтобы маленьким пациентам и врачам было комфортно, установка современного оборудования», – говорилось в его посте.

Почему потребовалось ещё 70 млн рублей – пока неясно.

В конце марта 2022 года г-н Шумков говорил о «нарисовавшихся» проблемах по некоторым строительным объектам. Он пояснял, что подрядчики запросили увеличение смет. «Есть несколько не так давно «нарисовавшихся» проблем по паре локальных объектов и по нашей епархии, где небольшие подрядчики с полукустарным подходом заявляют о неспособности выполнить ранее взятые на себя обязательства. Надо всякий раз разбираться в причинах – реальные ли это проблемы либо попытка выдавить дополнительные ресурсы, пользуясь моментом»,– говорил глава региона.

Одной из таких проблем был бассейн КГУ. Сначала г-н Шумков заявил, что подрядчик запросил пересчёт сметы из-за увеличения стоимости строительных материалов. После этого контракт с подрядчиком расторгли – это произошло непублично, причины в правительстве так и не раскрыли. Что произошло и почему новый вариант сметы не утвердили – неясно. Подряд отдали местной компании «Курганстальмост».

Курган, Наталья Ефремова

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