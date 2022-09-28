Детская поликлиника в Заозёрном снова подорожала – теперь на 24 млн рублей

Поликлиника в Заозёрном макрорайоне Кургана снова подорожала. Теперь цена контракта – 336,5 млн рублей. Изначально цена контракта была 242 млн рублей. Новые условия прописаны в допсоглашении между заказчиком – «Управление капитального строительства Курганской области» и подрядчиком – компанией «Авиапромстрой» 31 августа 2022 года.

В начале августа агентство «Новый День» сообщало об удорожании контракта на 70 млн рублей – до 312 млн рублей. Чиновники правительства области тогда никак не комментировали изменение цены.

19 сентября 2022 года губернатор Вадим Шумков опубликовал пост в своём телеграм-канале о ходе работ на объекте. «На детской поликлинике. В октябре строительные работы завершаются. Уже идёт контрактование и поставка мебели и оборудования»,– писал глава региона.

Он не объяснил срыв сроков строительства – завершить возведение здания подрядчики должны были ещё летом 2022 года.

Курган, Наталья Ефремова

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