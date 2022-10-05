Контракт на строительство парка в Куртамыше подорожал

Парк «Пчёлкина горка» в Куртамыше подорожал на 200 тыс. рублей. Об этом договорились подрядчик – компания «Билдинг технолоджис» и заказчик – администрация Куртамышского округа в начале октября 2022 года. Первоначальная сумма контракта составляла 51,6 млн рублей. Сейчас сумму увеличили до 51,8 млн рублей.

Напомним, этот проект выиграл федеральный грант как проект по благоустройству малых городов. Каков источник допфинансирования на удорожание сметы – неясно.

Срок завершения работ на объекте – 8 ноября 2022 года.

Пчёлкина горка должна включать в себя зимние и летние развлечения – велопарк, горки для катания, летний амфитеатр, прогулочные зоны.

Ранее стало известно об удорожании ещё нескольких проектов, которые строятся в Курганской области. Детская поликлиника в Заозёрном, которую возводит «Авиапромстрой», подорожала на 94 млн рублей. Объект должны были сдать ещё летом 2022 года, однако до сих пор о завершении работ не сообщали. На 14 млн рублей подорожала школа в 12 микрорайоне на 1500 мест, которую возводит этот же подрядчик – до 929 млн рублей. Школу должны открыть к концу 2022 года. Стал дороже на 90 млн рублей хирургический комплекс онкодиспансера, который возводит компания «Курганстальмост» в Кургане.

Куртамыш, Наталья Ефремова

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