Власти ищут подрядчика для обустройства «Пчёлкиной горки» в Куртамыше за 52 млн рублей

Власти Куртамышского округа начали поиск подрядчика для строительства новой зоны отдыха горожан – территории «Пчёлкина горка». Благоустраивать будут естественный склон в Куртамыше, который прилегает к парку «Город радости». Авторы проекта предлагают сделать его местом активного отдыха горожан. Летом – велосипед и уличные тренажёры, зимой – лыжи и сноуборд. На территории будет кафе с витражными окнами. Аукцион по поиску подрядчика объявили на сайте госзакупок. Максимальная стоимость работ – более 52 млн рублей.

Как ранее сообщали в правительстве Курганской области, именно этот проект выиграл грант Минстроя по созданию комфортной среды в малых городах. Так что средства на него придут из федерального бюджета.

Кстати, автором проекта стала компания «Кургангражданпроект», руководитель которой Константин Малышев стал новым заместителем губернатора Вадима Шумкова.

Далее приводим выдержки из проектной документации, чтобы читатели могли сопоставить описание с картинками. из фото галереи.

Со стороны городского парка «Город радости» разбита площадка тихого отдыха с качелями, скамейками и навесами. Далее установлен павильон кафе. Открытая терраса с мощением плиткой расположилась вдоль всего пешеходного участка переулка. Здесь установлены скамейки и урны интересной шестигранной формы. Открытая терраса выводит на смотровую площадку с дощатым покрытием и безопасным ограждением. Ниже открытой террасы расположен стартовый участок зимней горки. Перепад высот – 10 м. С левой стороны от горки под смотровой площадкой раскинулась конструкция уровневых террас, лестничных сходов и амфитеатр. Амфитеатр расположен ближе к подножию склона напротив велопарка. Здесь также дощатое покрытие. К площадке велопарка примыкает площадка воркаута. Рядом полоса препятствий.

Горку озеленят деревьями: липами, клёнами, берёзами, ивами, яблонями, сиренью, рябиной, кизильником.

Итоги аукциона по поиску подрядчика подведут 16 февраля 2022 года.

Куртамыш, Наталья Ефремова

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