Самая большая школа в Кургане подорожала – деньги выдаёт федеральный бюджет

Очередной строящийся социальный объект в Курганской области подорожал – теперь это школа в Заозёрном макрорайоне Кургана. На неё из федерального бюджета выделяют дополнительно около 175 млн рублей и ещё 1,7 млн рублей – из областного бюджета. Об этом сообщается в постановлении, которое подписал губернатор Курганской области Вадим Шумков 13 октября 2022 года.

Изначально, в 2021 году, контракт на школу был заключен с компанией «Авиапромстрой» на сумму 915 млн рублей. Потом цена контракта немного выросла – до 929 млн рублей. Если учитывать допфинансирование, то теперь стоимость работ увеличится до 1,1 млрд рублей.

Школу должны построить до конца текущего, 2022 года.

Тот же самый подрядчик строит детскую поликлинику в Заозёрном. И она тоже подорожала – уже на 94 млн рублей. Детскую поликлинику должны были завершить ещё летом 2022 года, но она до сих пор не сдана.

В конце марта 2022 года г-н Шумков говорил о «нарисовавшихся» проблемах по некоторым строительным объектам.

Сегодня он подтвердил удорожание контракта и отставание по срокам по строительству парка «Пчёлкина горка» в Куртамыше. «Есть небольшое отставание от графика исполнения работ. Плюс будут небольшие объёмы дополнительных работ. В целом проект получается классный. Остаётся по его завершению тоже только порадоваться за жителей», – написал губернатор в своём аккаунте в «Телеграм».

Курган, Наталья Ефремова

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