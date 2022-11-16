Губернатор Шумков признался, что стройки трёх школ подорожали

Губернатор Курганской области Вадим Шумков признался, что строительство трёх школ в регионе подорожало, нужны дополнительные средства. Об этом он сообщил в интервью своей пресс-службе, которое опубликовано 16 ноября на официальной странице правительства «Вконтакте».

Причину удорожания г-н Шумков охарактеризовал так: «определённый процесс». Точную мотивацию необходимости выделения допсредств он не назвал.

«Идёт строительство школы на 1500 ребятишек в Кургане. Там есть небольшое отставание, связанное с торговыми процедурами, аукционы проходили несколько раз, не с самого первого раза появился подрядчик. Я сейчас поставил задачу коллегам из администрации города, которые являются заказчиками по данному проекту, нагонять. Вторая школа на 1100 детей новая, похожа на эту, строится в Шадринске. По школе в Красном Октябре также начаты строительные работы. По всем трём школам будет вопрос увеличения финансирования исходя из того, что есть определённый процесс. Но я полагаю, что мы их все успешно решим и это никак не повлияет на ввод объектов», – сказал глава региона.

Напомним, ранее вышло постановление правительства Курганской области, согласно которому на школу в Заозёрном на 1500 мест из федерального бюджета дополнительно дадут 175 млн рублей. Не вполне ясно, об этом удорожании говорит губернатор или будут ещё какие-то корректировки в смете.

Курган, Наталья Ефремова

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